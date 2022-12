Twistringen plant knapp 2,8 Millionen Euro an Investitionen

Von: Katharina Schmidt

Am Nikolaustag stellte die Stadt Twistringen den Ortsräten die Haushaltsplanungen für 2023 vor. © Silvia Marks/dpa

Die gestiegenen Energiekosten machen auch vor der Stadt Twistringen nicht halt. Das wird im Entwurf für den Haushalt für das Jahr 2023 deutlich. Unterm Strich rechnet die Stadt mit einem Defizit von 1,16 Millionen Euro. Das kann ausgeglichen werden.

Twistringen – Die gestiegenen Energiekosten machen sich im Entwurf für den Haushalt der Stadt Twistringen für das Jahr 2023 bemerkbar. „Die Steigerungen treffen uns mit mehr als 700 000 Euro“, sagte Kämmerer Martin Schütte am Nikolausabend in einer Sitzung aller acht Ortsräte.

Zu den Energiekosten kommen laut Schütte unter anderem noch Aufwendungen für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften und Personalkostensteigerungen hinzu. Unterm Strich rechnet die Stadt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 1,16 Millionen Euro.

Kein Grund zur Panik: „Wir werden Ende des Jahres eine Überschussrücklage von rund 8,1 Millionen Euro haben. Sprich: Wir haben die Mittel, um das Defizit decken zu können“, beruhigte Schütte. Der Haushalt gelte somit als ausgeglichen.

Stadt Twistringen hat noch genug Geld auf der Bank

Im Finanzhaushalt, der die Geldflüsse darstellt, geht die Stadt von einem Liquiditätsabbau aus: minus 3,6 Millionen Euro. Sie hat allerdings genug auf der Bank, um das aufzufangen. Ende 2023 wird die Stadt Twistringen voraussichtlich noch 6,5 Millionen Euro an flüssigen Mitteln parat haben.

Die Summe der geplanten Investitionen beläuft sich auf knapp 2,8 Millionen Euro. Der größte Brocken ist der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Heiligenloh, der angesichts der allgemeinen Kostensteigerung rund 750 000 Euro teurer werden könnte als ursprünglich geplant: 2,35 statt 1,6 Millionen.

Tiefer in die Tasche greifen muss die Stadt wohl auch bei dem Bau der neuen Sporthalle an der Bahnhofstraße – die Kosten klettern nach aktuellen Schätzungen von 2,35 auf 2,8 Millionen Euro. Einen guten Teil davon nimmt der Bund auf seine Kappe. Diese Bundesförderung wird über einen Projektträger abgewickelt. Bei der Abarbeitung durch diesen Projektträger hake es momentan, sagte Bürgermeister Jens Bley. Damit antwortete er auf die Frage von Markus Thiede (Ortsrat Twistringen), warum der Bau der Sporthalle noch nicht begonnen habe.

Schuldenstand Zum 1. Januar 2023 wird die Stadt Twistringen voraussichtlich 17 Millionen Euro Schulden haben. Eine ursprünglich für 2022 geplante Kreditaufnahme verschiebt sich ins Jahr 2023. Darüber hinaus will die Stadt aber keine neuen Schulen aufnehmen, sodass der Schuldenstand Ende 2023 vermutlich bei 21 Millionen Euro liegen wird. „Darauf zahlen wir rund 470 000 Euro Zinsen“, erklärt Twistringens Kämmerer Martin Schütte.

Mehrkosten zeichnen sich auch bei der Sanierung des Paradiesweges und der Straße Am Pohl ab. Im Investitionsprogramm aufgeführt sind außerdem eine Straßensanierung in Aldorf-Rüssen und der Ausbau der Straße Burheide / Osterheide.

Ob wirklich alles teurer kommt, und wenn ja wie viel, lässt sich nicht mit völliger Gewissheit voraussagen. Was aber sicher ist: Die Sporthalle in Heiligenloh braucht ein neues Dach. Mindestens. Vielleicht kommt sogar ein Neubau infrage. Um zu klären, was am sinnvollsten ist, sind im Haushalt Planungskosten für das Vorhaben hinterlegt. Ähnliches gilt für die Sanierung des Marhorster Kindergartens. An der Grundschule in Scharrendorf ist angedacht, einen Außengang zu verglasen.

In der Stadtbücherei soll es in nicht allzu ferner Zukunft möglich sein, Medien zu allen möglichen Zeiten auszuleihen, unabhängig von der Anwesenheit der Mitarbeiterinnen – das spiegelt sich ebenfalls im Investitionsprogramm wider.

2024 soll die Rutsche im Schwimmpark saniert werden

Für den Schwimmpark muss ein neuer Becken-Saugroboter her – „und 2024 müssen wir uns um die Rutsche kümmern, die ist abgängig“, kündigte Schütte an. 2024 soll es zudem einen neuen Einsatzleitwagen für die Feuerwehr geben.

Im Investitionsprogramm sind zahlreiche weitere Punkte aufgeführt, von Anschaffungen für den Bauhof bis zur Erneuerung der Hochsprunganlage des SCT.

Alles wird teurer. Die Heiligenloher Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers forderte daher eine Erhöhung der Ortsratsbudgets für die Unterhaltung von Gräben und Schotterwegen.

Derzeit ist eine solche Erhöhung nicht vorgesehen. Jens Bley argumentierte: „Ich kann verstehen, dass der Druck da ist. Aber der Druck ist auch im Haushalt da.“

Die Höhe der Budgets ist ein Thema, das auch Rolf Meyer, Scharrendorf, schon des Öfteren angestoßen hat. Er beantragte, im Fachausschuss darüber zu beraten.