Twistringen - Von Theo Wilke. Den Twistringern steht für das kommende Jahr erneut eine Veränderung in der ärztlichen Versorgung ins Haus: Allgemeinmediziner Ralf Wilke hört Mitte 2019 auf. Der Harpstedter wird dann 65 Jahre alt sein und möchte sich fortan mehr seiner Familie widmen.

Natürlich hofft der seit 2009 im Haus der Volksbank praktizierende Arzt auf eine zeitnahe und geeignete Nachfolge für seine modern ausgestattete Praxis – vor allem für seine rund 1.000 Patienten.

„Ich bin sehr dankbar, und ich bin sehr gerne in Twistringen. Die Menschen hier sind sympathisch“, betont Ralf Wilke. Dankbar ist er deshalb, weil ihm die Volksbank 2009 optimale Räume für seine Praxis zur Verfügung gestellt hat. Das sei Premium-Qualität und für seinen Start ganz wichtig gewesen. Er habe zudem faire Vermieter-Bedingungen vorgefunden, dazu erstklassige und klimatisierte Räume. Es gebe einen Fahrstuhl und ausreichend Parkplätze am Haus, gegenüber vom Centralplatz. „Seit 20 Jahren führe ich eine digitale Buchhaltung“, fügt der Mediziner hinzu.

Er weiß: Jeder, der geht, hinterlässt zunächst eine Lücke. Seine Patienten wissen das, auch seine drei Mitarbeiterinnen und die Reinigungskraft. Falls es nicht gleich einen Nachfolger gibt, werden sie sich anderswo bewerben. Es werde auch nicht gleich der Notstand ausbrechen, wenn er am 12. Juli 2019 aufhört, ist Wilke überzeugt. Solange läuft sein Mietvertrag mit der Volksbank.

Bessere Bedingungen für Ärztinnen

Dass sich der Harpstedter Mediziner öffentlich äußert, möchte er nicht als „Weckruf an die Bevölkerung“ verstanden wissen. Die Kassenärztliche Vereinigung ist frühzeitig informiert worden. Auf deren Plattform steht die Praxis Wilke zur Abgabe. Für den mehrfachen Familienvater steht der finanzielle Aspekt nicht im Vordergrund. Er wirkt bescheiden, zurückhaltend und zufrieden. Er würde sich nur wünschen, dass sich ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin findet, um seine Praxisausstattung zu übernehmen – womöglich mit einem Investitionszuschuss der Kassenärztlichen Vereinigung.

Wenn der Facharzt für Allgemeinmedizin einige Jahre zurückdenkt, dann gerne an die Zeit, als es noch den Krankenhausbetrieb gab. „Das waren goldene Zeiten. Ein Krankenhaus mit Internisten und Chirurgen, die eine Ambulanzberechtigung hatten“, schwärmt Wilke. Da seien Problemfälle noch auf ganz kurzem Wege gelöst worden.

„Das war sensationell. Heute müssen wir das allein machen.“ Heutzutage müssten überwiesene Patienten weitere Wege, etwa nach Bassum, Sulingen oder Vechta, auf sich nehmen. Die ärztliche Versorgungslandschaft verändert habe beispielsweise auch die aufgegebene Landarztpraxis in Ehrenburg und eine weitere in Twistringen. Sie hätten schon Lücken hinterlassen.

Zur hausärztlichen Versorgung hat Ralf Wilke eine klare Meinung: Zurzeit würden überwiegend Ärztinnen ausgebildet. Sie würden in Zukunft auch die Lücken schließen können, wenn die Rahmenbedingungen generell für sie verbessert würden – etwa durch eine vernünftige soziale Absicherung im Krankheits-, Unfall- und Invaliditätsfall oder beim Mutterschutz.

Jahrgang 1954, hat Ralf Wilke zunächst die Schule in Harpstedt besucht, danach sein Abitur in Syke gemacht. Er studierte in Düsseldorf und Würzburg, bestand sein Staatsexamen als Facharzt. Für kurze Zeit war Wilke in der Medizinischen Hochschule in Hannover und danach in Quakenbrück beschäftigt. Dann wechselte der Mediziner zum Twistringer Krankenhaus St. Annenstift und war dort einige Jahre in der Inneren Abteilung und der Chirurgie tätig. Ab 1988 versorgte Ralf Wilke seine Patienten in der Gemeinschaftspraxis Lampe an der Langenstraße, bevor er seine eigene Praxis an der Kirchstraße eröffnete.