Dem Klima zuliebe: Scharrendorfer Viertklässler begeistert das Slow Mobil

Scharrendorf - Von Theo Wilke. Noch eine Kelle voll selbst gemachter Spätzle auf den Teller, daneben leckeres Gemüse, schmackhafte Saucen und zum Schluss Erdbeeren mit Sahne. Zehn Viertklässler der Scharrendorf Schule sind begeistert. Die zehn- bis zwölfjährigen Jungen und Mädchen sitzen fröhlich in einem der beiden umgebauten Barbarella-Zirkuswagen aus Barnstorf und genießen die Früchte ihrer Küchenarbeit vom Vormittag. Elichan lobt: „Das ist das beste Essen, das ich bisher hatte.“ Und Luka meint: „Eigentlich mag ich keine Pilze, hier aber schon.“

Ermöglicht haben die Aktion „Klimaküche“ an der Außenstelle der Twistringer Grundschule am Markt der Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung, das Welthaus Barnstorf und die Gruppe Slow Food Convivium Diepholz. Nächste Woche steht das Mobil am Markt, danach tuckert das ehrenamtliche Kochteam mit den zwei jeweils fünf Meter langen und augenfälligen Zirkuswagen nach Drebber. Fast 30 Auftritte sind 2019 vorgesehen. Die regional begrenzte Aktion läuft in einem Umkreis von etwa 40 Kilometern um Barnstorf.

„Slow“ heißt langsam. Und bedeutet: sich Zeit nehmen, fühlen, riechen, kosten. Und dies haben am Donnerstag zehn von 20 Viertklässlern in Scharrendorf genossen. Nach Schnibbeln, Kochen, Backen, Bewegen und Verkosten schaut Grundschüler Paul in Zukunft noch aufmerksamer in den heimischen Gemüsegarten. Und fügt hinzu: „Hamburger haben wir auch schon selbst gemacht. Die schmecken besser.“ Alle Kinder nicken auf die Frage, ob sie zu Hause schon gekocht haben. Die zehnjährige Lana meint bei Erdbeeren und Sahne: „Ich mag keinen Mais und keine Pilze. Aber sonst hat alles gut geschmeckt.“ Vor der Tür des Bauwagens stehen weitere Viertklässler. „Wir sind morgen dran“, freut sich ein Junge.

+ Seit Kurzem tourt das Slow Mobil durch den Landkreis. © Wilke

Organisatorin Regina Bömer vom Welthaus in Barnstorf betont unter anderem, die Klimaküche bringe das Thema Klimaschutz mit leckerem und gutem Essen in Verbindung. Deswegen lernten Kinder, einfache Gerichte zu kochen. „Ich möchte gerne, dass die Kinder ihr eigenes Essen wertschätzen.“, erklärt Bömer.

Neben Hille Heuer gehört an diesem Tag auch Wolbert Schnieders-Kokenge vom Slow Food Convivium zum ehrenamtlichen Köche-Team. Slow Food verfügt über mehr als 40 Mitglieder, die sich abwechselnd in der mobilen Klimaküche engagieren.

„Das macht mir richtig Spaß. Ich bin total überrascht, wie leicht die Kinder zu motivieren sind und dass sie gerne alles ausprobieren“, sagt der Ruheständler, ein studierter Mediziner und Journalist.

Kinder sehr an Slow Mobil interessiert

Regina Bömer macht die Erfahrung, dass die Kinder sehr interessiert sind. „Sie werden ernstgenommen und sind konzentriert bei der Sache.“ Das Welthaus versuche, jungen Menschen Klimagerechtigkeit beim Kochen nahezubringen. In der Klimaküche würden frische, gesunde, fair gehandelte und umweltfreundlich produzierte Lebensmittel verarbeitet. Den ersten Versuch habe man bei den „kleinen Strolchen“ in der Barnstorfer Kita gestartet. Das habe wunderbar geklappt.

Bömers Team bezieht möglichst viel Gemüse und Kartoffeln von der Solawi solidarische Landwirtschaft Hollerhof Donstorf, andere Lebensmittel von kleinen Händlern und Bauern sowie Bio-Handel. Das Slow Mobil Diepholz sei gut gestartet, sagt Bömer. Die pädagogische Leiterin des Projektes freut sich: Für die nächsten drei Jahre sind rund 100 Veranstaltungen an 30 Schulen im Landkreis Diepholz geplant. Finanziert wird das Projekt durch private Spenden sowie von der Volksbank, der Bingo-Umweltstiftung, vom katholischen Fonds und vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen.

Mehr Infos

www.welthaus-barnstorf.de

www.slowmobil-landkreis-diepholz.de