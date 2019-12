Kleiner Vereinskegel ist Pflicht

Twistringer Klub Frei Weg feiert 50-jähriges Bestehen / Anfang war „Frühschoppen-Kegeln“

+ Feiern das 50-Jährige ihres Kegelklub M/T Frei Weg am 2. Januar: Walter Schurbert, Alfred Meyer, Rudolf Knabe (hinten v.l.) sowie Heinz-Günter Ebenthal und Heinz Bultjer. Foto: Büntemeyer

Twistringen - Von Heiner Büntemeyer. Am 2. Januar 1970 gründeten sechs unternehmungslustige junge Männer aus Mörsen und Twistringen in Bassum im Gasthaus Zum munteren Quell den Kegelclub M/T Frei Weg. Dass diese Gründung vor nunmehr 50 Jahren in Bassum erfolgte, lag daran, dass die damaligen sechs Gründerväter in Twistringen und Umgebung kein Gasthaus fanden, in dem sie regelmäßig kegeln konnten, obgleich es damals mehrere Twistringer Kneipen mit Kegelbahnen gab.