Nina Grohe und Marion Urbanski erinnern ans Grohe´sche Haus

Kleinem Juwel droht der Abriss

+ Das Haus an der Bahnhofstraße.

Twistringen – Nina Grohe und Marion Urbanski stecken die Köpfe zusammen und betrachten alte Fotos vom Haus an der Bahnhofstraße 8. „Das Grohe´sche Haus“, sagt Urbanski. Diesen Namen habe sie als Gästeführerin schon oft verwendet. Nun soll es abgerissen werden, damit die Grundschule Am Markt erweitert werden kann. „Dabei steht es meines Erachtens einem Erweiterungsbau gar nicht im Weg“, ist Urbanski überzeugt. „Einfach den Neubau weiter Richtung Nückel bauen“, lautet ihr Vorschlag. Denn die Bausubstanz sei so gut, dass man das Grohe´sche Haus durchaus renovieren und als Wohnhaus nutzen könnte. „Alles ist besser als abreißen!“ Für den Erhalt haben Die Linke und die Grünen im Stadtgebiet bereits weit über 500 Unterschriften gesammelt.