Neue Begegnungsstätte für Familien mit Kindern in Twistringen

Teilen

Das Möhrchen-Team: (v.l.) Maria Beermann, Susanne Willkommen, Marlies Meyer, Sandra Kolatzki und Ingrid Rasche. Auf dem Bild fehlt Sabine Nölker. © KÖNEMANN

„Wir sind total begeistert, dass unser Projekt bisher so viele Menschen mitreißt“

Twistringen – Der Twistringer Kulturverein Kurt plant, eine neue Begegnungsstätte für Familien mit Kindern in Binghausen zu schaffen – inklusive Winterspielräumen, in denen Kinder auch bei schlechtem Wetter herumtoben können. Wie berichtet, will die Twistringer Unternehmerfamilie Meyer dafür ihr ehemaliges Wohnhaus in Binghausen kostenlos zur Verfügung stellen. Das Projekt, das unter dem Namen „Kleine Möhrchen“ läuft, fällt auf fruchtbaren Boden.

Diesen Eindruck erweckte zumindest eine Infoveranstaltung am Donnerstagabend im Ratssaal, zu der rund 30 Interessierte gekommen waren. „Wir sind total begeistert, dass unser Projekt bisher so viele Menschen mitreißt“, freute sich Maria Beermann vom „Kleine Möhrchen“-Team. Sie selbst ist Mutter von zwei Kindern. „In meiner Elternzeit habe ich gemerkt, dass hier in Twistringen so etwas fehlt.“

Die geplanten Eintrittskosten: Null Euro

Das Haus fasst mehr als 400 Quadratmeter, plus Garten. In den Spielräumen sollen eine kleine Hüpfburg, ein Bällebad, Spielautos, eine Küchenecke und vieles mehr Kinderaugen zum Leuchten bringen. Die geplanten Eintrittskosten: Null Euro. Spenden seien zwar gern gesehen, aber „es soll kostenfrei sein, damit es wirklich jeder nutzen kann“, sagte Sandra Kolatzki, die ebenfalls zum Team der „Kleinen Möhrchen“ gehört, genauso wie Marlies Meyer, Susanne Willkommen, Ingrid Rasche und Sabine Nölker.

Sie streben an, die Winterspiele ab dem kommenden Jahr an vier Tagen pro Woche zu öffnen: montags, mittwochs, freitags und sonntags, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr. Die Anmeldung soll über eine Internetseite erfolgen. „Das Ganze wollen wir untermauern mit kulturellen und erlebnispädagogischen Angeboten“, führte Maria Beermann weiter aus. Ideen gebe es viele: Theaterkurse, Yoga, Werken, Kochen, Musizieren, Erste Hilfe, Garten, Ernährungsworkshops, Kurse rund ums Baby...

Was noch fehlt, sind ehrenamtliche Helfer

Für solche Kurse könnten sich Workshopleiter einmieten. Die Mieteinnahmen würden dann wieder komplett ins „Kleine Möhrchen“-Projekt fließen und helfen, Fixkosten zu zahlen oder die Begegnungsstätte weiterzuentwickeln. Um das Projekt zu finanzieren, hat der Verein Kurt laut Sabine Nölker außerdem einen Antrag für die Erstausstattung bei der Win-Region gestellt. Und: Ein Sponsor sei in Aussicht.

Was noch fehlt, sind ehrenamtliche Helfer. „Die Reise hängt von engagierten Menschen ab, die einen Teil ihrer Zeit spenden wollen“, verdeutlichte Beermann. Gesucht würden unter anderem Menschen, die sich vorstellen können, die Winterspielräume an manchen Tagen ehrenamtlich zu betreuen. Sprich: Die Teilnehmer zu empfangen und als Ansprechpartner vor Ort zu sein. „Es geht nicht darum, die Kinder an sich zu betreuen, sonder die Räumlichkeiten.“

Ob man dann auch als Helfer zu den Öffnungszeiten seine Kinder mitbringen könne, wollte eine Zuhörerin am Donnerstag wissen. Klare Antwort: „Auf jeden Fall!“

Gemeinsam nachhaltig wachsen

Gesucht werden zum Beispiel aber auch Hausmeister. Oder Personen, die Lust dazu hätten, sich ehrenamtlich um den Garten zu kümmern. „Jeder, wie er kann und möchte“, erklärte Beermann.

Aus den Reihen der Zuhörer bekam das Möhrchen-Team viel Zuspruch. „Man sehnt sich nach so einem Ort, wo man mit seinem Kind unbeschwert hin kann“, meinte eine Mutter.

Das Projekt steht unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig wachsen.“ Für alle, die sich vorstellen können, mitzuwirken, will das „Möhrchen“-Team ein weiteres Treffen organisieren.

Kontakt

www.kleine-moehrchen.de

hallo@kleinemoehrchen.de