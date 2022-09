Neues Reich für Luthers Weltentdecker

+ © Schmidt Das Herzstück: Eine kleine Turnhalle mit vielen Möglichkeiten zum Toben. © Schmidt

Die Kita am Schneewittchenweg in Twistringen ist fertig. Am 24. September gibt es einen Tag der offenen Tür.

Twistringen – Am Schneewittcheweg in Twistringen ist das neue Reich der Kita „Luthers Weltentdecker“ entstanden. Am Samstag, 24. September, wird der Neubau eingeweiht. Mit einem Tag der offenen Tür von 13 bis 17 Uhr – „für alle, die mal gucken wollen“, lädt Kitaleiterin Claudia Meyer ein.

Seit rund zwei Jahren gibt es die evangelische Kindertagesstätte schon, bisher war sie allerdings in Mobilbauten neben der Grundschule in Scharrendorf beheimatet. Eine Übergangslösung, die nun der Vergangenheit angehört.

„Die Kinder lieben den Lkw“, sagt Claudia Meyer und deutet auf den großen Spielzeuglastwagen aus Holz, der im Eingangsbereich des neuen Kitagebäudes steht – einem hellen Raum mit hohen Decken, großen Fenstern und viel Platz. Rechts führt eine Tür zur Krippe, links geht es in den Bereich für die Kindergartenkinder. Mittendrin liegt das Herzstück des Neubaus: eine kleine Turnhalle. Kletterwände, eine Rollbahn sowie ein Schienensystem an der Decke für Schaukeln oder Spielelemente laden dort zum Toben ein. In Materialräumen lagern Schaumstoff-Bauklötze und andere Dinge, die Kinderherzen höher schlagen lassen.

+ Auch auf den Gängen gibt es einiges zu Entdecken, zum Beispiel diese XXL-Murmelbahn. © Schmidt

+ Die Fassade der neuen Kita sticht durch ihre Form und Holzelemente hervor. © Schmidt

Insgesamt rund drei Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Herausgekommen ist ein Ort, an dem es sich gut spielen, aber anscheinend auch gut arbeiten lässt. Alle Stellen in der Kita sind besetzt, trotz des bundesweiten Fachkräftemangels.

„Wir haben das Glück, das viele andere nicht haben“, weiß Claudia Meyer das zu schätzen. In der Kita arbeiten 15 Pädagogische Fachkräfte, zwei Hausmeister sowie Küchen- und Reinigungskräfte. Hinzu kommen Auszubildende und eine Bundesfreiwilligendienstleistende.

„Jede Gruppe hat einen eigenen Spielturm“, erzählt Meyer. Die fast deckenhohen Türme bestehen aus Holz, wie so vieles in der Kita – auch Teile der Fassade sind aus Holz.

Neben den Gruppenräumen gibt es Badezimmer, Differenzierungsräume, um sich mit einzelnen Kindern zurückziehen zu können, und eine kleine Bibliothek, die auch als Therapieraum genutzt werden kann. Die Kita ist zwar nicht integrativ, laut Claudia Meyer haben aber viele Kinder Förderbedarf.

+ Jede Gruppe hat einen Kletterturm aus Holz in ihrem Gruppenraum. © Katharina Schmidt

Mit dem Umzug an den Schneewittchenweg hat sich die Kita um eine Krippen- und eine Kindergartengruppe vergrößert. Rund 80 kleine Weltentdecker spielen nun in vier Gruppen in dem Neubau, 30 davon im Krippen- und 50 im Kindergartenbereich. Die Kita ist damit ausgelastet. „Wir arbeiten teiloffen“, erklärt die Kitaleiterin zum Konzept. Sprich: Es gibt zwar Gruppen, aber auch gruppenübergreifende Angebote. In einer Art Cafeteria können die Kleinen essen, das Mittagessen wird in Büfettform serviert. In der angegliederten Küche ist auch eine niedrige Arbeitsfläche, falls die Erzieherinnen mit den Kindern kochen oder backen wollen.

+ Die Kita bietet viel Platz zum Spielen © Schmidt

+ Besonders beliebt: Der Lkw im Eingangsbereich. © Schmidt

Das Gebäude ist mehr als 1000 Quadratmeter groß. Hinzu kommen zwei (noch nicht ganz fertige) Spielplätze mit Matschanlagen, Bodentrampolinen, Klettermöglichkeiten und mehr.

Beim Tag der offenen Tür wird es unter anderem eine Hüpfburg, Kuchen sowie Kinderschminken geben. Für 13.45 Uhr steht eine Andacht auf dem Programm.