Kirche 2050 aus dem Callcenter

MARHORST - Von Sabine Nölker. Darauf haben die Närrinnen zwei Jahre gewartet: Am Freitagabend ging die Prunksitzung des Marhorster Frauenkarnevals im Saal der Turmstube über die Bühne. Im Verlauf des Abends stiegen Spannung und gute Laune. Die Organisatorinnen der Katholischen Freuengemeinschaft (kfd) und Wirtin Biggi Meyer mit ihrem Team hatten die fünfte Jahreszeit perfekt vorbereitet.

Dass Marhorst besondere Events auf die Beine stellen und feiern kann, haben der Weltrekord im Dauertennis und der Bunte Abend im vergangenen Jahr bewiesen. Der Frauenkarneval steht diesen Ereignissen in nichts nach.

Frohnaturen im Alter von 4 bis 73 Jahren sorgten für ein buntes Programm. Den Anfang machten die Jüngsten, die als „Pony Kids“ in den Saal einritten. Unter Leitung von Claudia Schwarze sorgten sie für die ersten Begeisterungsstürme – angekündigt von den Moderatorinnen Anita Diephaus und Christa Dieckmann. „Wir haben heute Abend eine Premiere“, hieß es vor der von vier Mädchen selbst einstudierten Tanzeinlage. Anna-Lena Thies, Leonie Meyer, Klara Brinkmann und Tamika Heins ließen sogar Konfetti regnen – da ist der Karnevalsnachwuchs gesichert.

Auf keinen Fall durfte Ina Sander fehlen, seit vielen Jahren als Büttenrednerin gefeiert. Sie erzählte diesmal unter dem Titel „Hier schnarcht eine verwöhnte Ehefrau“ davon, was sich jede Frau von ihrem Mann erträumt. Und mit Pfarrei-Gemeindeassistentin Johanna Ratte gab eine weitere Akteurin ihr Bühnendebüt. Mit etwas weichen Knien berichtete sie über das Hobby einer modernen Frau. Das jedes Böhnchen auch ein Tönchen geben kann, erzählte Conny Thöle, bevor Nadine Schläger mit ihrer Bütt so mancher Dame im Saal die Lachtränen in die Augen trieb.

„Wer gut schmiert, der gut fährt“, das habe ihr bereits ihr Opa erzählt. Und da kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, wollte sie der Küsterin eine Freude zum Geburtstag machen. Der fiel doch just auf den Geburtstag der Mama. Am Ende dann: vertauschte Geschenke („Schlüpper“ und Handschuhe) und lustige Verwirrungen. Es war die wohl eindrucksvollste Bütt am Abend.

Einen akrobatischen Auftritt legte die Turngruppe von Steffi Wilkens vom SV Marhorst hin. Da gab es auch viel Applaus.

Vor der Pause erheiterten Hildegard Franzlünnig und Inge Rußmann ihr Publikum mit einer Reise ins Jahr 2050: Kirche vor Ort gibt es nicht mehr, Gläubige sind der Dame vom Callcenter ausgeliefert.

Pastor im Ruhestand Manfred Beuke sang als Überraschungsgast, wie ein Pfarrer heutzutage so lebe. Zum Schluss krönten Biggi Meyer und Christa Dieckmann als Lisbeth & Magda die Prunksitzung beim „Aprés-Ski“. Nach dem großen Finale sorgte DJ Jens Hannekum in die Nacht hinein für beste Stimmung.