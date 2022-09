Größer, bunter, lauter: Kindersommerfest in Twistringen am 18. September

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Freuen sich auf das Kindersommerfest: Organisatoren aus den Reihen von Kurt und weitere Akteure. © Schmidt

Da möchte man noch mal Kind sein: Am 18. September gibt es in Twistringen ein Kindersommerfest mit XXL-Hüpfburgen, gratis Popcorn und vielem mehr.

Twistringen – Das schreit förmlich nach Abenteuern: Ein knapp 13 Meter hohes und 18 Meter langes Piratenschiff wird bald in Twistringen anlegen. Genau genommen handelt es sich dabei um eine XXL-Hüpfburg. Sie ist eine von vielen Attraktionen beim großen Kindersommerfest am Sonntag, 18. September, von 11 bis 19 Uhr am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium.

Der Kulturverein Kurt organisiert das Kindersommerfest und hat mehr als 30 Vereine und andere Akteure mit ins Boot geholt. „Da möchte man noch mal Kind sein“, sagt Sabine Nölker vom Vorstandsteam der Kurtis mit Blick auf das Programm. Das Fest werde dieses Mal noch „größer, bunter und lauter“ als die erste Auflage im Jahr 2019.

Eine Ballonkünstlerin ist auch mit dabei

Neben dem großen Piratenschiff wird es eine weitere XXL-Hüpfburg in Form eines Geisterschlosses sowie ein Karussell (ab einem Jahr) geben. Außerdem können sich die Kinder auf Bungee-Trampolin-Jumping freuen sowie auf kostenloses Popcorn, Fußball-Golf, Riesen-Dart, Bastelaktionen, ein Polizeiauto, Dosenwerfen, eine Fotobox, einen Trecker-Parcours (der oder die Beste gewinnt einen Trettrecker) und vieles mehr. Auch eine Ballonkünstlerin wird vor Ort sein. Das Team von Kurt hat sie bei einer Klausurtagung in Vegesack entdeckt. „Wir waren so begeistert, dass wir sie vom Fleck weg engagiert haben“, erzählt Ingrid Rasche, die ebenfalls zum Vorstandsteam gehört.

In einem Zirkuszelt werden die Sängerin Sammy Weber, Sönke der Zauberer, Clown Tasso und Märchenerzählerin Brigitta Wortmann junge und junggebliebene Besucher unterhalten. Auf der Bühne in der Aula des Gymnasiums treten auf: der Spielmannszug, Sportler vom Budo-Shin-Dojo, die Tanzschule Gesche Wepner, das Blasorchester, Gruppen des Sportvereins Mörsen-Scharrendorf sowie die Taekwondo-Sportler aus Heiligenloh. Zudem wird Sammy Weber auch auf dieser Bühne performen. Anja Ferdinand und Kurt Brunkhorst moderieren das Bühnenprogramm auf Platt- und Hochdeutsch.

Generell gilt: Eltern mitbringen erlaubt! Wer nicht mehr ganz so wild umhertoben will wie die Kinder, kann es sich zum Beispiel bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen – oder wahlweise bei Bratwurst, Pommes, Eis, Fisch oder Gemüsepfanne. Laut Sabine Nölker werden die Preise familienfreundlich sein, sodass „auch sozialschwache Familien mit ihren Kindern kommen und für wenig Geld einen schönen Tag erleben können.“

Kulturverein Kurt rechnet mit rund 1000 Besuchern

Die Kreissparkasse und die Avacon sind die Hauptsponsoren des Kindersommerfestes. Außerdem fördert die EWE die Veranstaltung. Hinzu kommen Spenden weiterer Unterstützer, die helfen, die Kosten – Sabine Nölker: „Wir reden hier über einen fünfstelligen Betrag“ – zu wuppen. Kurt dankt allen Helfern und Beteiligten, dazu gehören auch der Hausmeister des Gymnasiums und die Stadt. „Es ist nicht selbstverständlich, dass der Bauhof uns einen ganzen Batzen Arbeit abnimmt“, so Nölker.

Während des Festes herrscht Rauchverbot auf dem ganzen Gelände. Die Organisatoren bitten die Twistringer, möglichst zu Fuß oder mit Rad zu kommen, damit genügend Parkplätze für auswärtige Gäste bleiben.