Kinderaugen zum Leuchten bringen

Twistringer Präventionskreis startet erneut die Weihnachtswunsch-Aktion

+ Monika, Svenja und Lisa Schubert hoffen auf viele spendenfreudige Mitbürger. ArchivFoto: Wilke

Twistringen – „Frohe Weihnachten“ wünschen wir uns in der Weihnachtszeit oder an den Festtagen. Doch so manche Familien haben nicht die Möglichkeit, die Weihnachtszeit auf unbeschwerte Weise zu erleben und ihren Kindern kleine Weihnachtswünsche zu erfüllen. Damit die Kinderaugen trotzdem leuchten, hat der Twistringer Präventionskreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Twistringen die Weihnachtswunsch-Aktion ins Leben gerufen. Bürger aus Twistringen und Umgebung können die Aktion unterstützen und Kinderwünsche erfüllen.