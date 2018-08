Kinder trotzen finsteren Mächten in Bogenwald

Mädchen und Jungen aus Twistringen und Bassum erleben eine Ferienfreizeit im Larp-Dorf

+ Dirk Kemper übt mit den Kindern den Schwertkampf. - Fotos: Stadtjugendpflege

Twistringen/Bassum - Von Theo Wilke. Den Fluch von Bogenwald am Tierpark in Ströhen besiegen sie am Ende mit Gesang und Tanz, überstehen auch die gefährliche Windhose, die am letzten Abend ihre Zelte durcheinander wirbelt. 24 Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren aus Bassum und Twistringen erleben eine Ferienfreizeit im mittelalterlichen Dorf und tauchen in eine andere Welt ein.