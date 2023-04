Stadttaxi für Twistringen?

Von: Sabine Nölker

Bei der Mobilität auf im ländlichen Raum gibt es Nachholbedarf. SYMBOLBILD: UWE ANSPACH / DPA © Uwe Anspach

Seniorenbeirat beschäftigt sich mit dem Thema Mobilität. Eine Ausweitung der Linie 125 ist nicht in Sicht.

Twistringen – Eine neue Buslinie oder ein Sammeltaxi? Die Mobilität im ländlichen Raum war eines der Themen, mit denen sich der Twistringer Seniorenbeirat unter dem Vorsitz von Hedwig Harms am Montagnachmittag beschäftigte. Mit dem „Antrag auf Erweiterung der Linie 125 Twistringen-Barnstorf-Diepholz“ an den Zweckverband Bremen/Niedersachen (ZVBN) wurde ein wichtiges Anliegen angestoßen.

Harms konnte zehn Beiratsmitglieder sowie die Seniorenbeauftragte Anke Döpkens im Ratssaal begrüßen.

Döpkens berichtete im Verlauf der Sitzung zusammen mit Jürgen Heitböhn über den Antrag an den ZVBN bezüglich der Streckenerweiterung der Buslinie 125. Ende Januar hatte der Seniorenbeitrag Kontakt zum Zweckverband aufgenommen. Anlass sei die gestiegene Anzahl von Seniorinnen und Senioren in Heiligenloh durch den Bau von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Altenwohnungen und der Tagespflege. „Viele dieser Bewohner haben kein Auto und wünschen sich eine Busanbindung, um den Ort verlassen zu können“, heißt es im Antrag. Weitere Altenwohnungen seien in Planung. Der Pflegedienst Heiligenloh habe außerdem inzwischen 100 Angestellte, von denen ein Teil ebenfalls die Busverbindung nutzen würde.

Immer mehr Senioren wünschen sich eine Busanbindung

Bei einem Treffen mit Vertretern der Verwaltung, dem ZVBN sowie dem Seniorenbeirat hatte sich herausgestellt, dass die bestehende Buslinie 125 nicht um einen Halt in Heiligenloh erweitert werden kann. „Diese Linie ist an den Zugverkehr gebunden und noch für zwei Jahre gültig“, so Heitböhn.

Es bestehe noch die Möglichkeit der neuen Linie 161, die von Twistringen über Mörsen, Marhorst, Lerchenhausen nach Heiligenloh und zurückführen könnte. Von montags bis samstags gäbe es von 9.15 bis 16.15 Uhr stündlich die Möglichkeit, dort mitzufahren. „Doch leider würde der ganze Spaß für die Stadt Twistringen zu teuer werden“, schloss Heitböhn.

Döpkens stellte als Alternative ein Stadttaxi wie in Kirchdorf vor. „Die Abholung erfolgt an einer Sammelstelle, der Rücktransport nach Hause“, so die Seniorenbeauftragte. „Natürlich gilt dieses Angebot dann für alle Ortschaften“, hob Döpkens hervor. „Es ist angeschoben worden und es wird jetzt was passieren“, ist sich Heitböhn sicher.

Schnell ausgebucht: Das Angebot „Gemeinsam statt einsam“

Anke Döpkens berichtet in der Sitzung des Seniorenbeirats außerdem über das Sonntagsangebot „Gemeinsam statt einsam“. „Die 45 Plätze sind schneller ausgebucht, als wir gucken können“, so Döpkens. Es seien nach Corona ganz viele Neue dazugekommen und es sei schade, dass man einer Vielzahl absagen müsse. Doch die Kapazitäten in der Grundschule am Markt seien mit 45 Plätzen ausgeschöpft.

Siegfried Wilkens informierte über die erfolgreichen – und ebenfalls ausgebuchten – PC- und Smartphonekurse. Bernhard Wohlers und er bieten donnerstags von 17 bis 19 Uhr im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Grundlagen im Bedienen von PCs an. Zeitgleich seien Bernd Mühlenbeck und Manfred Rickers für die Grundlagenermittlung am Handy für zwei Gruppen mit knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zuständig. „Es lagen 47 Anmeldungen vor“, so Wilkens.

Sonntag Eröffnung des Mehrgenerationenplatzes im Hochzeitwald

Auch der „Urlaub ohne Koffer“ war ein Thema. Döpkens erklärte, dass die Stadt Twistringen ab 2024 Umsatzsteuerpflichtig sei. „Da wir aber nicht Veranstalter dieser Veranstaltung sind, sondern lediglich Zuschüsse gewähren, müssen wir die Organisation umstrukturieren.“ Und das laut Harms am besten bereits ab diesem Jahr. Man werde Gespräche mit Borchers Reisen aufnehmen.

Harms berichtete, dass die Erfassung der Parkbänke im Rahmen des Notrufparkbänke-Projektes bis Ende Mai abgeschlossen sei. Sie lud zudem alle Anwesenden ein, am kommenden Sonntag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr der Eröffnung des Mehrgenerationenplatzes im Hochzeitswald beizuwohnen.

Am Ende der Sitzung gab es noch eine Diskussion über die Seniorenarbeit in der Stadt. „In Bezug auf einen Seniorentreffpunkt sind wir noch ein Entwicklungsland“, so Harms. Zwar sei die Seniorenarbeit keine Pflichtaufgabe der Stadt, aber der Bedarf an Beratungsgesprächen habe stark zugenommen. „Ich bin enttäuscht von der Politik“, machte sie ihrem Unmut Luft. „Vor der Wahl hatte jede Partei die Themen Barrierefreiheit und Seniorenarbeit auf der Agenda. Und jetzt?“ Man benötige sowohl einen neutralen Treffpunkt für Senioren wie auch mehr Kapazitäten für Beratungsgespräche durch die Seniorenbeauftragte.