Gästeführung im Sitzen „ein voller Erfolg“

Twistringen - „Die Gästeführung im Sitzen war ein voller Erfolg“, freute sich Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms nach mehr als zweieinhalb Stunden. Gemeinsam mit den Gästeführern der Stadt hatte Harms in den Ratssaal eingeladen. Dieser war am Freitagabend voll besetzt. Die Besucher waren am Ende begeistert.

„Wir mussten über 30 Interessierten eine Absage erteilen“, erklärt Hedwig Harms, während sich die Gäste im Ratssaal einfanden. „Mit 100 Gästen sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, fügt ihre Namensvetterin hinzu. Trotzdem wolle man diese Form im Rathaus beibehalten.

„Wir scheinen die richtige Idee gehabt zu haben, sonst wäre es heute nicht so voll“, begrüßte Heike Harms die Anwesenden. Und diese erlebten nicht nur eine Rundreise durch die Stadt, sondern auch eine in vergangene Zeiten. Textlich, bildlich und auch in Form von dargereichten Speisen und Getränken. Denn nach jedem Referat gab es etwas zu probieren. Wie nach Gaby Wessels Erzählungen über „Erst die Arbeit – dann das Vergnügen“. Die Stellerin ließ die Ernte, wie sie früher war, anhand der Geschichte von Herbert Nölker Revue passieren. Nölker erntete noch in diesem Sommer Langstroh, und zwar wie früher mit einem historischen Bindemäher. Dieser warf es in Garben aus. 18 Garben, so erfuhren die Anwesenden, wurden zu einer Hocke aufgestellt. „Da konnten wir uns als Kinder herrlich drin verstecken“, so Wessels. Nölker gibt dieses Hobby auf. Doch seine nostalgischen Schätze wird er weiter auf Landwirtschaftsausstellungen präsentieren.

Ehefrau Gunda war 1990 die erste Erntekönigin. Damit leitete sie zum größten Erntefest in Stelle über. Zum Abschluss reichte sie Brotwasser, etwas, was früher den Erntehelfern gereicht wurde, Kaffeebrot und Rosinenstuten.

Nachdem Hedwig Harms alias Adele über Frauenprofile aus Twistringen erzählt und Soleier kredenzt hatte, sprach Maria Thamm zum Thema „So schön ist Heiligenloh“. Dazu gab es Burgunderbraten. Paul Wiese erinnerte an das von seinen Großeltern Helena und Fritz Hartjens 1923 gegründete Kolonialwarengeschäft an der Wildeshäuser Straße. In den Anfängen gab es noch ein Kontobuch, in das die Einkäufe eingetragen wurden. Freitags war Zahltag. Die Männer erhielten ihre Lohntüten, die Frauen trafen sich bei Hartjens in der Küche, um ihre Rechnungen zu bezahlen. „Meine Großmutter kochte Bohnenkaffee, und es gab auch den einen oder anderen Schnaps“, so Wiese.

Diese Abende dauerten oft bis in die Nacht. 1954 übernahm seine Mutter „Hartjen Gretel“ das Geschäft und vergrößerte es. 1963 kam ein Umbau dazu. Immer galten kleine Geschäfte wie Hartjens als Geheimkneipen. „In unserer Küche saßen immer Männer, die Bier und Schnaps tranken.“ Nach dem Tod seiner Mutter übernahm Wiese mit seiner Frau das Geschäft, das sie 1979 aufgaben. Am Ende seines Vortrages reichte er Topfkuchen mit Schwarzbrot. Als letzte Rednerin berichtete Marion Urbanski über das Kriegsende und die Nachkriegszeit in Twistringen. Mit Eier- und Pfefferminzlikör endete ein informativer Abend.