Kein Küsschen rechts und links

Twistringen - Von Theo Wilke. Schutzmaskenpflicht herrscht ab 11. Mai auch in Frankreich – in der Métro, in Bussen und Zügen. Gleichzeitig sollen Geschäfte wieder öffnen. Bars und Restaurants bleiben geschlossen. Auch in Twistringens Partnerstadt Bonnétable muss dann keiner mehr einen Passierschein haben, wenn er das Haus verlassen möchte. Allerdings: „Wir müssen uns an eine soziale Distanzierung gewöhnen. Die Gesten werden zu Barrieren. Sie verbieten uns das Küssen zur Begrüßung“, beschreiben Thierry und Lydia Bottras in einem Brief an Heike Harms die aktuelle Situation.

Heike Harms vom Twistringer Partnerschaftskomitee pflegt den persönlichen Kontakt zu den Freunden in Bonnétable. Im Mai wollten sich eigentlich Aktive des Budo Shin Dojo und SCT-Spartenleiter Rainer Grytt mit französischen Sportlern treffen. Das wurde ebenso abgesagt wie ein Gegenbesuch von Schülern am Twistringer Gymnasium. Nichts geht zurzeit.

„Ich hoffe, dass das reguläre Komitee-Treffen Ende Oktober oder Anfang November stattfinden kann – und wenn, dann sowieso in kleinen Gruppen“, sagt Heike Harms auf Nachfrage. Vor einigen Wochen habe sie Bonnétables Bürgermeister Frédéric Barré nach den Kommunalwahlen im März zur zweiten Amtszeit beglückwünscht.

Auch in Bonnétable seien Näherinnen aufgerufen, Stoffmasken anzufertigen. Die Firma „Macosa“, die Damenunterwäsche herstelle, werde Masken im Auftrag der Kommune herstellen, berichtet Thierry Bottras. Die Einkaufsstraße Rue Déserte sei wie leer gefegt, Schlosspark und Fußballstadion seien abgesperrt. Wie gehen die Menschen in Bonnétable mit der Krise um? Das sei schwierig zu beantworten, heißt es weiter im Brief aus Frankreich. Durch die Beschränkungen seien nur wenige Informationen im Umlauf, und „wir sind zu Hause auf dem Land durch die Ausgangssperre sehr eingeschränkt“.

Die gesundheitliche Situation in Bonnétable scheint nicht sehr besorgniserregend. Die Region bleibt laut Bottras ziemlich verschont, auch wenn die Ansteckung fortschreite und die Zahl der mit dem Coronavirus verbundenen Todesfälle im Département zunehme. „48 Menschen starben am 27. April im Krankenhaus in unserem Département Sarthe. Aber wir haben keine Kontaminationswelle erlebt, wie sie über bestimmte französische Regionen – Grand Est und die Region Paris – gefegt hat.“

Am Abend des 14. März hatten das Geburtstagskind Thierry (59) und seine Gäste zum letzten Mal im Restaurant gegessen. Um Mitternacht erklärte die französische Regierung die Schließung von Restaurants, Cafés, Kinos und Nachtclubs. Die Kommunalwahlen fanden noch wie geplant am 15. März statt.

Montags, als die Schulen geschlossen wurden, organisierten Thierry und Lydia Bottras Fernkurse. Thierry unterrichtet Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium in Le Mans. „Seitdem arbeite ich an meinem Computer, um die Kurse über das Internet abzuschließen. Jeder Lehrer hat die völlige Freiheit, seine eigene Arbeitsweise zu organisieren. Ziel war es zunächst, die Programme für die Abiturprüfung fortzusetzen. Das Ministerium beschloss jedoch, die Prüfungen abzusagen“, so Thierry. Und Lydia lieferte im März noch bis zum Ende ihres Arbeitsvertrages die Post aus. Beide müssen zu Hause bleiben, um Kontakte zu vermeiden. Ausnahme: der Einkauf für die Grundbedürfnisse. Sie müssen (noch) ein Ausgeh-Zertifikat ausfüllen und ihren Personalausweis dabei haben. „Strafverfolgungsbeamte können eine Geldstrafe von 135 Euro verhängen, wenn diese Regeln nicht befolgt werden“, so Bottras.

Die Tage verbringen Heike Harms Freunde aus Bonnétable auf ihrem großen Grundstück, etwa mit Joggen für körperliche Fitness sowie Garten- und Telearbeit. Am meisten vermissen Thierry und Lydia ihre Eltern, ihre Freunde, besonders auch Tochter Justine, die Ende Juli ihr Baby erwartet, und die sie seit Anfang Januar nicht mehr gesehen haben. Sohn Nino lebt in Le Mans, Thierrys Mutter Georgina (95) in einem Altersheim, heißt es.

In Bonnétable wird in Zeiten von Corona viel organisiert. Geschäfte und Händler kümmern sich um Besorgungen und Fahrten, nehmen Bestellungen per Telefon entgegen. Mit den Kunden wird vereinbart, wann Waren geliefert werden. Vom Handelsverband würden Kontakte von Produzenten zu Verbrauchern angeboten. Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und mehr werden ein- oder zweimal pro Woche geliefert.

Das kommunale Zentrum für soziales Handeln habe einen Aufruf an Freiwillige gestartet, um isolierte Menschen zu unterstützen. Lydia erledigt die Einkäufe für eine behinderte Person und besucht zweimal pro Woche eine Rentnerin, damit der Kontakt nicht abreißt, beschreibt Ehemann Thierry.

Catherine Paysan, eine bei Bonnétable geborene und wohnhafte Schriftstellerin (93), starb am 22. April. Wegen Corona durfte es eine größere Beerdigung nicht geben. Bottras: „Sie hatte sich vorgestellt, dass ihr Sarg von zwei großen schwarzen Pferden gezogen würde.“