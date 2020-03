Kein Empfang, Frauenfrühstück und Schulbesuch

Twistringen – Die Stadt Twistringen hat Mittwoch den für Sonntag geplanten Frühjahrsempfang im Gymnasium abgesagt. „Aufgrund der aktuellen Corona-Gefährdungslage hat sich die Stadt dazu entschieden. Das geplante Frauenkulturfrühstück am Samstag wird deswegen ebenfalls ausfallen“, erläutert Bürgermeister Jens Bley in einer Pressemitteilung.

Auf Nachfrage erklärt Peter Schwarze, Leiter des Gymnasiums, dass der Gegenbesuch von Schülern aus der französischen Partnerstadt Bonnétable abgesagt worden sei. Ab Mittwoch, 18. März, sollten die Austauschschüler für eine Woche in Twistringen bleiben, sich am Unterricht des Gymnasiums beteiligen und Ausflüge unternehmen. „Von der französischen Regierung aus dürfen bis Ende Juni keine Schulfahrten ins Ausland stattfinden“, ergänzt Nicola Diedrich, Fachlehrerin für Französisch und Biologie und Organisatorin der Frankreichfahrt.

Das Gymnasium habe bereits kurzfristig die große Fahrt des Oberstufenkurses Sport, die Skifreizeit in Italien, gestrichen. „Wir haben rechtzeitig und verantwortlichen entschieden“, betont Schulleiter Peter Schwarze. Einige Tage später habe es erst von der Bundesregierung die Reisewarnung für Italien gegeben.

Aufgrund der Corona-Gefahr hat das Gymnasium die Hygienemaßnahmen intensiviert, Aushänge und Hinweise verstärkt. Ganz wichtig sei für alle: das richtige Händewaschen. Laut Schwarze seien alle Klassenlehrer gebeten worden, das Thema in einer speziellen Stunde gesondert zu behandeln, auch weil andere Grippeviren im Umlauf seien.

„Wir haben keine Fahrten in Risikogebiete geplant. Wir haben unsere Schüler besonders auf die Hygienetipps in den Toiletten hingewiesen. Die Seifen sind mit Desinfektionsmittel versetzt worden. Und alle Eltern haben von der Schule rechtzeitig einen Infobrief bekommen“, erklärt Andrea Formella, Leiterin der Haupt- und Realschule in Twistringen.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa