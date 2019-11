Die Wut ist kaum auszuhalten

Harte Theaterkost: „Ich werde es sagen“ im Twistringer Gymnasium über sexuellen Missbrauch

+ Er schockiert und berührt: Reinhard Gesse als Missbrauchsopfer Kristian. Foto: Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Stille – absolute Stille. Zehn Sekunden, 20, 30. Dann folgt donnernder Applaus der rund 50 Zuschauer in der Aula des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums in Twistringen. Große Anerkennung und Respekt für die Leistung von Schauspieler Reinhard Gesse von der Theaterpädagogischen Werkstadt Osnabrück. In 75 Minuten hat er die Geschichte „Ich werde es sagen“ auf die Bühne gebracht – auf Ein ladung des Vereins „mitGift“ gegen sexuellen Missbrauch.