Kasper und Puuh-Bär retten in Twistringen den Tag

Eine Familie, die Puppen liebt: (v.l.) Adriano Köllner mit seinen Töchtern Dylain und Eveline sowie Ehefrau Angelique.

Köllner’s Märchentheater spielt auf dem Twistringer Festplatz das Stück „Kasperle und sein neues Abenteuer mit Winnie Puuh“.

Twistringen – Der Räuber ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und hat den Honigtopf gestohlen. Winnie Puuh und der Kasperle sind dran an dem Fall. Sie wollen das Diebesgut suchen und alle kleinen Zuschauer dürfen mithelfen, damit die Geschichte ein gutes Ende nimmt.

Interaktives Theater, Popcorn und Hüpfburg erwarten die Kinder in Twistringen

Am Freitag startet Köllner’s Märchentheater, um 16 Uhr, auf dem Festplatz in Twistringen mit einem Aktionstag. Jedes zahlende Kind bekommt eine Tüte Popcorn dazu. Das interaktive Puppentheater läuft dann mit seinem Stück „Kasperle und sein neues Abenteuer mit Winnie Puuh“ bis Sonntag, 25. Juni. Die weiteren Vorstellungen finden Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 14 Uhr statt.

Hinterher gibt es für die Kleinen dann immer noch einen großen, kostenlosen Hüpfburgenspaß und ein Foto mit dem Kasperle.

Familienbetrieb Köllner‘s Märchentheater ist erst dieses Jahr gegründet worden

„Wir sind zum allerersten Mal in Twistringen. Das Theater habe ich erst dieses Jahr mit meiner Frau gegründet“, sagt Adriano Köllner, Besitzer von Köllner’s Märchentheater. „Es war ein kleiner Traum von uns, so ein Märchentheater zu führen.“

Mit ihrem Theater sind sie schon „super-erfolgreich“, erzählt Köllner weiter. „Wir kommen bei den Gemeinden und besonders den Kindern echt gut an. Es ist immer ein tolles Publikum“, so der sichtlich begeisterte Puppenspieler.

Das Kasperle-Theater ist ja auch ein echter Familienbetrieb. Nicht nur Ehefrau Angelique macht mit, auch die ältere ihrer zwei Töchter, die fünfjährige Dylain hilft schon so gut sie kann. „Sie will gerne mit dabei sein. Während der Vorstellung reicht sie Papa immer die Puppen“, erklärt Adriano Köllner. Nur ihre Jüngste, Eveline, ist mit ihren zwei Jahren noch zu klein und schaut sich das Puppenspiel lieber nur mit an.

Das Stück dauert etwa 60 Minuten. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Eine Ticket-Vorbestellung ist unter 0176/70818189 möglich.