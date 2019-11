Karl Lechner hat die schönsten Langohren

36. F 321-Vereinsschau

+ © Sabine Nölker Der Zweitplatzierte bei den Vereinsmeisterschaften Lars Brunkhorst (von links), Preisrichterin Alice Fahrenholz, Vereinsmeister Karl Lechner und der Erste Vorsitzender Wolfgang Kerls. © Sabine Nölker

Twistringen - Die Organisatoren der 36. Vereinsschau des Kaninchenzuchtvereins F 321 Twistringen freuten sich am Wochenende über viele Besucher. Wie in den Vorjahren war der F428 Hodenhagen als Gastverein zugegen. „Es ist jedoch das erste Mal seit Jahren, dass wir unter 200 Tiere ausstellen“, so der Erste Vorsitzende der Twistringer, Wolfgang Kerls. Dennoch sei man zufrieden über die erzielten Resultate. Mit Karl Lechner errang einer der ältesten und treuesten Züchter den Titel des Vereinsmeisters. Bei der Jugend war es Torben Heimsoth, der mit seinen Roten Neuseeländern den Sieg davontrug.