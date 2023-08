Christel Kannegießer-Leitner spricht im Interview über Wahrnehmungsstörungen

Von: Katharina Schmidt

Christel Kannegießer-Leitner kommt nach Twistringen. © Kannegießer-Leitner

Im Interview mit der Kreiszeitung berichtet die Ärztin und Fachautorin Dr. med. Christel Kannegießer-Leitner über Wahrnehmungsstörungen von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, Rechenschwäche, ADS, ADHS und Sprachentwicklungsverzögerung. Ein Vortrag ist am 24. August in der Haupt- und Realschule Twistringen geplant.

Twistringen – Auf Einladung des Fördervereins der Haupt- und Realschule Twistringen hält die Ärztin, Praxisinhaberin und Fachautorin Dr. med. Christel Kannegießer-Leitner am 24. August einen Vortrag über die von ihr entwickelte Psychomotorische Ganzheitstherapie. Aber was ist das überhaupt? Im Interview mit der Kreiszeitung spricht die Referentin über ihr Konzept, über Wahrnehmungsstörungen und darüber, dass Schulnoten nicht immer etwas mit Intelligenz zu tun haben müssen. Die Fragen stellte Katharina Könemann.

Frau Kannegießer-Leitner, Ihr Vortrag in Twistringen richtet sich an Eltern, Erzieher, Lehrer, Therapeuten und Ärzte von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, Rechenschwäche, ADS, ADHS oder Sprachentwicklungsverzögerung. Wo ist da der gemeinsame Nenner?

Wenn man genau hinschaut, dann gehen diese Probleme immer zurück auf Wahrnehmungsstörungen. Es gibt natürlich auch genetische Ursachen, bei ADS sogar recht häufig. Aber auch da sind die Auswirkungen davon Wahrnehmungsstörungen. Und wenn ich diese verbessert bekomme – also zum Beispiel die Hörverarbeitung und die Sehverarbeitung trainiere – dann können sich die Kinder besser konzentrieren und zum Beispiel die Rechtschreibung besser umsetzen.

Wahrnehmungsstörungen werden oft nicht sofort als solche erkannt. Woran liegt das?

Das liegt häufig an der Intelligenz der Kinder, die natürlich versuchen, ihren Alltag irgendwie zu überstehen. Sie schauen zum Beispiel auf den Mund des Gegenübers, wenn sie nicht richtig hören.

Kommen Wahrnehmungsstörungen heutzutage öfter vor als früher?

Das kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Aber was mir manchmal durch den Kopf geht: Als ich in die Grundschule kam, waren wir 44 Kinder und eine Lehrerin. Der Unterricht war noch nicht einmal spannend, aber sie hat es trotzdem geschafft, dass Ruhe herrschte in der Klasse. Wenn da Kinder mit Hörverarbeitungsstörung dabei waren, dann hatten diese viel mehr Möglichkeiten als heute, trotzdem mitzubekommen, was gesagt wird. Die Klassen sind viel lauter geworden. Eltern und Lehrer müssen zusammenarbeiten, um wieder mehr Ruhe in die Klassen zu bekommen.

Wie können Kindern mit Wahrnehmungsstörungen in der Schule sonst noch besser mitgenommen werden?

Es muss einfach das Bewusstsein dafür geschaffen werden, was Wahrnehmungsstörungen sind. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen ich von Rektoren gehört habe: ADS-Kinder gibt es an meiner Schule nicht. An den Hochschulen und Universitäten wird aber leider noch viel zu wenig über Wahrnehmungsstörungen vermittelt. Ein Thema in der Schule ist auch die Sitzordnung. Für manche Kinder stelle ich ein Attest aus, damit sie in der Schule immer an der gleichen Stelle sitzen bleiben dürfen. In vielen Schulen werden nach jeden Ferien die Tische umgestellt. Für diejenigen, die keine Probleme haben, wird der Schulalltag dadurch interessanter. Meine Patienten mit Hörverarbeitungsstörungen sitzen jedoch manchmal fast weinend vor mir: Da haben sie sich endlich an den Klang im Klassenraum gewöhnt, und dann werden die Tische wieder umgestellt. Ich bin zum Beispiel auch ein absoluter Fan von Frontalunterricht. Ich weiß: Wenn man für Frontalunterricht ist, dann ist man heutzutage fast hoffnungslos altmodisch. Dass ich der Meinung bin, man kommt mit Frontalunterricht besser an die Kinder heran, hat bei mir schlicht und einfach hirnphysiologische Gründe. Die Kinder können den Lehrer wesentlich besser hören und ihm auch auf den Mund gucken und der Klang der Lehrerstimme kommt nicht aus so vielen unterschiedlichen Richtungen. Zusätzlich kann die Lehrkraft besser erfassen, ob ein Kind gerade dabei ist, mit den Gedanken abzuschweifen und es dann „zurückholen“.

Kurz zusammengefasst: Was ist die Psychomotorische Ganzheitstherapie?

Bei der Psychomotorischen Ganzheitstherapie untersuche ich die Kinder in allen Bereichen: Grobmotorik – mit der Anbahnung der Kreuzmusterreihe – und Feinmotorik, Fingergeschicklichkeit, Hörverarbeitung, Sehverarbeitung, Sprache, Sprachverständnis, wirklich in allen Bereichen. Dann erstelle ich daraus ein Therapieprogramm mit Übungen für zu Hause. Die Familien müssen nur zweimal im Jahr für zweieinhalb bis drei Stunden in die Praxis kommen.

Wie kann denn so eine Übung beispielhaft aussehen?

Zum Beispiel teste ich bei allen, ob meine Patienten im Kreuzmuster robben, krabbeln, gehen und hüpfen – oder ob, wie bei wirklich 99 Prozent, beim Robben beide Hände gleichzeitig nach vorne gestreckt werden. Krabbeln ist bei den meisten Regelschülern im Kreuzmuster vorhanden, Gehen und Hüpferlauf oft auch. Aber ausgerechnet bei der Basis, beim Robben, hakt es oft. Und ich stelle immer wieder fest: Wenn Patienten das üben, verbessert sich ihre ganze Motorik und auch ihre Rechtschreibung. Wir brauchen diese Kreuzmusterbewegung auf allen Ebenen.

Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, die Psychomotorische Ganzheitstherapie zu entwickeln?

Das dritte von unseren vier Kindern, Frank, hat das Angelman-Syndrom, also eine sehr gravierende genetische Störung. Er ist schwerst körperlich und auch kognitiv beeinträchtigt. Als Kind – er ist jetzt fast 35 Jahre alt – hat er sehr viele Therapieformen mitmachen müssen. Ich war eigentlich nur damit beschäftigt, die anderen beiden Kinder irgendwo abzugeben und Frank zur Therapie zu fahren und zu Hause dann mit ihm zu üben. Das war eine sehr stressige Zeit – so viele Strafzettel wegen Falschparkens hatte ich noch nie in meinem Leben. Im Januar 1990 begannen wir mit einem ganzheitlichen Therapieprogramm, welches mir ein Diplom-Psychologe aus Mainz, Theo Wollweber, erarbeitet hatte, bei dem man die Übungen zu Hause gemacht hat. Das ganzheitliche Therapieprogramm hat viel Stress aus dem Alltag genommen, ich konnte den Freiraum besser mit den beiden Mädels zusammen verbringen – und Frank hat endlich Fortschritte gemacht. Also habe ich weiterhin zu Hause Übungen gemacht, Kurse besucht, kiloweise Fachliteratur gelesen, die Psychomotorische Ganzheitstherapie entwickelt und 1993 meine eigene Praxis in Rastatt aufgemacht. Am Anfang waren es hauptsächlich schwerstbehinderte Patienten, heute sind 80 Prozent meiner Patienten aus dem leicht entwicklungsauffälligen Bereich, zum Beispiel mit ADS, LRS oder Rechenschwäche.

Was erwartet die Besucher Ihres Vortrags im Twistringer Schulzentrum?

Ich erkläre zum Beispiel, wie wichtig die Sehverarbeitung und die Hörverarbeitung für den Alltag ist oder gebe Beispiele für Fingerübungen, weil ich es wichtig finde, dass die Kinder mit einer gewissen Fingergeschicklichkeit das Schreiben lernen. Da dürfen dann alle mitmachen!

Vortrag Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 24. August, um 19.30 Uhr im Forum der Haupt- und Realschule Twistringen, Feldstraße 8. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldung per WhatsApp (0152 / 24277260) oder per E-Mai an fk-hrs-twistringen@web.de.