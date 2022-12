Kameras zeichnen alles auf: Diebe kamen in der Nacht

Von: Gregor Hühne

Dringend tatverdächtigt: Eine Überwachungskamera filmt zwei Unbekannte am Dienstag gegen 3.47 Uhr im Laden „Y-Computer“. © Gregor Hühne

Zwei auf Überwachungskameras gut zu sehende Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Computer-Laden von Cevdet Yilmaz in Twistringen eingebrochen. Die Diebe hatten es dabei nur auf ganz bestimmte Technik abgesehen und kamen sogar wieder.

Twistringen – Der Twistringer Unternehmer Cevdet Yilmaz ist am Boden zerstört. Zwei Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in seinen Computer-Laden eingebrochen und haben dort etliche Smartphones, Tablets und Laptops gestohlen. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern. „Ich bin einfach sprachlos“, sagt der Ladeninhaber. Sonst sehe man so was immer im Fernsehen, jetzt sei es ihm passiert.

„Wegen Corona ist eh alles kaputt, jetzt habe ich gar keine Lust mehr“, so der 56-Jährige.

Die Geschäftsräume an der Langenstraße 29 sind durchwühlt, die Eingangstür ist teilweise eingeschlagen, Schubladen aufgerissen, etliche Handys aus den Auslagen gestohlen. Nicht nur Neuware befindet sich unter dem Diebesgut: „Viele waren gebraucht“, sagt Yilmaz. Er zeigt auf das Regal hinter dem Tresen im Laden, wo sich am Tag zuvor noch rund 50 Smartphones befanden. Handys für 170, 300 und 500 Euro lagen dort. „Die haben sogar die Kasse mitgenommen!“, sagt er entrüstet.

Die Polizei war am Dienstag vor Ort und machte Fotos vom Tatort. Fingerabdrücke wurden keine genommen. Die Täter trugen Handschuhe. Das bringe daher nichts, sagte ihm die Beamtin.

Dass die Ermittlungen zur Ergreifung der Diebe führen, glaubt Yilmaz nicht. Selbst wenn die Täter überführt werden würden, wäre die Ware wohl auf nimmer wiedersehen verschwunden, befürchtet er. Gar an eine Verurteilung der Täter glaubt Yilmaz beim besten Willen nicht, und kritisiert die milden Gerichtsurteile in vergleichbaren Fällen. „Da passiert gar nichts“, sagt er.

Dank eigener Überwachungskameras in und vor dem Computer-Laden können Cevdet Yilmaz und sein Sohn den Einbruch minutiös rekonstruieren. „Eine halbe Stunde waren die seelenruhig im Laden. Die haben sich wie Zuhause gefühlt!“

Sogar Audioaufzeichnungen von den Tätern gibt es. Die Stimme eines Jungen ist in sauberem Deutsch zu hören. Sie kommt Yilmaz „sehr, sehr bekannt vor“. Seiner Ansicht nach kämen die Diebe „zu 900 Prozent aus dem Ort“. In Twistringen werde zurzeit viel eingebrochen. Neulich erst habe es einen Überfall auf eine Tankstelle gegeben, so Yilmaz.

„Das war bestimmt ein Auftrag“, spekuliert der Geschäftsinhaber weiter. Er denkt nicht, dass die Täter die Elektrogeräte nun einzeln auf einer Internetplattform verkaufen. Die müssten sich zudem im Laden ausgekannt haben, mutmaßt Yilmaz anhand seiner Videoaufnahmen.

Noch nie erlebt: Cevdet Yilmaz (l.) und sein Sohn sind schockiert. Seit 22 Jahren, so lange gibt es den Computer-Laden in Twistringen bereits, wurde noch nie eingebrochen. © Gregor Hühne

Laut dem Überwachungsbildmaterial versuchten die Diebe zunächst über ein Seitenfenster einzubrechen. Dort hängten sie eine Außenkamera ab und scheiterten am Aufhebeln. Gut eine Stunde später kamen die Täter wieder und brachen dann ein kleines Loch in die Eingangstür des Ladens. Dort kletterten sie durch. Scheu vor den vielen Kameras im Laden hatten die Täter anscheinend nicht, wie sich auf den Aufnahmen zeigt. Sie ignorieren sie. Die festen Kameras im Laden lieferten nachts keine brauchbaren Bilder. Zufällig aber habe Yilmaz vor einer Weile mobile Mini-Kameras erworben und erst seit Kurzem im Geschäft verteilt. Die Geräte liefern nun die guten Aufnahmen, auf denen die Einbrecher zu sehen sind: mit Sturmhaube, Taschenlampe und großen Rucksäcken.

Wie es nun weitergeht? Yilmaz weiß es nicht. Die Corona-Pandemie sei für ihn schon ein „richtiger Schlag gewesen“ und jetzt der Einbruch. Dabei habe er sich auf den Neustart nach der Pandemie sehr gefreut: „Ich hab richtig viel vorbereitet, dass es nach Corona wieder losgeht.“ Viele Nächte habe er durchgearbeitet, an alten Laptops getüftelt, Teile ausgetauscht und die Geräte wieder zum Laufen gebracht. Es ist nicht nur der materielle Schaden, der nun eingetreten ist. Es ist auch die viele Arbeit, die in dem Laden steckt und futsch ist. Jetzt steht Yilmaz vor den Scherben seiner Existenz. Die Ware sei nicht versichert.

Zutritt verschafft: Mutmaßlich durch diese Tür gelangten die Diebe in das und die Beute aus dem Geschäft. © Gregor Hühne