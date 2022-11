Jüdische Spuren in Twistringen: Erinnerungen an frühere Mitbürger

Von: Katharina Schmidt

Gästeführerin Hedwig Harms (mit Hut) erinnert an den Tag, als die jüdische Synagoge abgebrannt wurde. © Schmidt

Bei einer Gästeführung erinnert Hedwig Harms an das Leben und das Leid der ehemaligen jüdischen Bevölkerung in Twistringen. Sie will an die Gräueltaten der Novemberpogrome erinnern.

Twistringen – Da die Synagoge nicht sofort brannte, halfen die Nazis mit Benzin nach. Die Feuerwehr löschte die Flammen nicht. Sie hielt den Brand nur unter Kontrolle. Häuser und Wohnungen von Juden wurden durchsucht, Wertgegenstände beschlagnahmt, Menschen ins Feuerwehrhaus gesperrt. Was sich am 10. November 1938 in Twistringen ereignete, lässt erschaudern.

Die Novemberpogrome im gesamten Deutschen Reich markierten den Übergang von der Diskriminierung der deutschen Juden hin zu ihrer systematischen Vertreibung, Enteignung und Ermordung.

„Es wird immer schwieriger, die Geschehnisse von damals an die nächste Generation weiterzugeben. Und es scheint mir wichtiger denn je zu sein“, sagt Hedwig Harms. Sie hat sich intensiv mit den Spuren jüdischen Lebens in Twistringen befasst und am Mittwoch eine Gästeführung zu dem Thema angeboten. Rund 35 Teilnehmer hörten zu – „damit hätte ich nicht gerechnet“, meinte Harms ob des großen Interesses.

Historische Bilder wurden per Tablet in die Gästeführung eingebunden und gezeigt. © -

In der Zeit von 1933 bis 1942 lebten insgesamt 45 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Twistringen. Fünf davon starben eines natürlichen Todes. 13 gelang die Flucht ins Ausland, sie überlebten. Bei 13 Personen ist unklar, welches Schicksal sie ereilte. Sechs emigrierten, wurden aber dennoch später deportiert. Acht Menschen wurden in Twistringen gefangen genommen, deportiert und sind gestorben. Wahrscheinlich wurden sie ermordet.

Mayer Jakobs und Ida Jakobs, die in dem Gebäude an der Bahnhofstraße 37 lebten, haben die Nationalsozialisten zum Beispiel nach Warschau deponiert. Mayer Jakobs starb dort, Ida Jakobs wurde in Auschwitz ermordet. So beschreibt es eine Nachfahrin, die sich im Vorfeld der Gästeführer über die Sozialen Medien bei der Stadt Twistringen gemeldet hatte. Und auch direkt bei der Gästeführung kamen Erinnerungen hoch – so bereicherte etwa die 90-jährige Erika Wiese die Gästeführung mit Kindheitserinnerungen.

Das damalige Geschäftshaus J.M. Goldschmidt & Sohn an der Langenstraße. Aktuell liegt dort nach dem Abriss des ehemaligen Modehauses Schütte-Meyer ein Trümmerhaufen. © Archiv

Zeitzeugen wie sie werden weniger. Auch Gebäude, in denen jüdische Familien wohnten, verschwinden nach und nach. Ein aktuelles Beispiel: Das abgerissene Modehaus Meyer-Schütte an der Langenstraße. Das Gebäude stammte aus dem Jahr 1908, früher war es das J.M. Goldschmidt Manufakturgeschäft. 1930 folgte als Inhaberin Alma Goldberg. Mit ihr lebten in den folgenden Jahren noch weitere jüdische Mitbürger in diesem Haus. Als sich die Lage auch in Twistringen verschärfte – es gab Boykottaufrufe, Scheiben wurden eingeschlagen und Auslagen gestohlen – verkaufte Alma Goldberg 1936 die Ladeneinrichtung und Waren an die Kaufleute Georg Meyer und Georg Schütte. Goldberg soll später nach Auschwitz deportiert worden sein.

Dieser Stein erinnert an die Synagoge. Links steht: „In dieser Straße stand das Gotteshaus unserer jüdischen Mitbürger. Es wurde am 10. November 1938 durch Brandstiftung vernichtet.“ Rechts steht auf Deutsch und Hebräisch aus Psalm 39, Vers 13: „Vernimm, O Herr, mein Schreien, Schweige nicht zu meinen Tränen.“ © -

Die Gästeführung endete nach einem Rundgang durch die Stadt an der Bachstraße. An der Straße, an der einst die Twistringer Synagoge stand. Heute erinnert dort ein Gedenkstein an die grausamen Taten des 10. Novembers, die sich in diesem Jahr zum 84. Mal jähren. Am Mittwochabend kamen an dem Stein wieder Menschen zusammen, um bei einer Gedenkveranstaltung daran zu erinnern.

„Geschichte bewahren, am Leben erhalten, im Gedächtnis verankern, zum Nachdenken anregen und zu den Menschen bringen – das ist mit der Themenführung ,Mit Alwine unterwegs auf Jüdischen Spuren in Twistringen‘ auf eine ganz besonders feinfühlige, geschichtlich fundierte, nahegehende Art und Weise geglückt“, findet Silke Perin von der Stadt Twistringen. Schon jetzt stehe fest: Auch in 2023 wird es in Twistringen diesen geführten Rundgang geben.