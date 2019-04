Pastor Joachim Kieslich: „Jetzt muss ich liefern“

Twistringen – Bei bestem Wetter zogen am Sonntagnachmittag knapp 30 Kommunionkinder, 15 Messdiener und das Pfarrteam mit ihrem neuen Pfarrer Joachim Kieslich und dem Bremer Probst Dr. Martin Schomaker in die mit fast 600 Gläubigen voll besetzte St.-Anna-Kirche ein. Dort wurde die Begrüßung des 47-jährigen neuen Pfarrers gefeiert, der nach achtwöchiger Vakanz die Nachfolge von Arnold Kuiter antritt.

Zu Beginn der Feier begrüßten ihn die Kommunionkinder mit einem Willkommenslied und einer kleinen Ansprache. Danach bekam er unter Applaus von Andreas Borchers und Anke Lührsen, die für den Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sprachen, vier symbolische Schlüssel für die Gemeindekirchen in Bassum, Harpstedt, Marhorst und Twistringen überreicht. Im Verlauf der Festmesse wurde Kieslich an die verschiedenen gottesdienstlichen Orte und Aufgaben herangeführt, für die er nun als neuer Pfarrer verantwortlich ist: sei es am Ambo das Evangelium zu verkünden, am Altar der Eucharistie vorzustehen oder am Taufbecken zu taufen. In seiner Predigt verriet Martin Schomaker Kieslichs Interesse für die Eisenbahn. Wer eine Reiseauskunft bräuchte, sei bei Kieslich an der richtigen Adresse. Er kenne sich gut aus, sei gut orientiert – nahezu ein Navigator.

Die festliche Stimmung des Gottesdienstes kam nicht nur durch die Gemeinde auf, die sich über ihren neuen Pfarrer freut und gespannt ist, ihn kennenzulernen, sondern auch durch den Gesang der Churchies, dem Twistringer ökumenischen Chor unter Leitung von Claudia Melcher, dem Jugendchor St. Anna unter Leitung von Andrea Tegeler und dem Kirchenchor unter Regionalkantor Johannes Schäfer.

Willkommenspaket überreicht

Am Ende überreichten Anke Lührsen und Andreas Borchers Kieslich noch ein Willkommenspaket, in dem sich unter anderem ein Strohhut fand und eine Radfahrkarte, die bei seinem Orientierungssinn wohl nicht notwendig sei, führte Lührsen gut gestimmt aus.

Im festlich vorbereiteten Pfarrzentrum hatte die Gemeinde später die Möglichkeit, ihren neuen Pfarrer persönlich kennenzulernen. Begrüßt wurde Kieslich dort offiziell von der Twistringer katholischen Jugend, die ihm eine KJT-Jacke überreichte, von Kirchenvorsteherin Claudia Melcher von der Martin-Luther-Gemeinde, vom stellvertretenden Bürgermeister Frank Hömer sowie vom Ortsbürgermeister Jens Bley.

So wurde Kieslich schon zur ökumenischen Radtour eingeladen und gefragt, ob er nicht einmal eine Messe in Plattdeutsch feiern wolle.

Bei der Einführungsfeier merkte man ihm seine Freude über das Fest, die neue Aufgabe und den Willen an, in St. Anna etwas bewegen zu wollen: „Jetzt muss ich liefern!“

