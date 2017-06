Jetzt erst recht: Heiligenloher setzen Zeichen für Spielplatz

Samstag Jubiläumsfest mit Kinderbelustigung

+ © Wilke 40 Jahre Spielplatz, Alte Dorfstraße, in Heiligenloh: Hans Ambrosius, Heinrch Behrens und Wolfgang Fehner (v.l.) laden Samstag zum Jubiläumsfest unter den Buchen und Eichen ein. Im Hintergrund: Ayana (r.) und Rieka sind oft und gern auf dem Platz. © Wilke

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Vor 40 Jahren hat keiner ahnen können, dass der heute von großen schattigen Buchen und Eichen geschützte Spielplatz an der Alten Dorfstraße hinter dem Heiligenloher Einkaufsmarkt so lange existieren würde. 2016 geriet die Anwohnerschaft aber in Aufruhr: Die Stadt Twistringen wollte den Spielplatz auflösen.