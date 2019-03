Jens Bley will auf den Chefsessel

BÜRGERMEISTERWAHL Mörsener kandidiert am 26. Mai als Unabhängiger

+ Die Twistringer haben mit mir ein Ass im Ärmel, und es liegt nun an mir, sie davon zu überzeugen, diese Karte zu spielen.Jens Bley

Twistringen - Von Theo Wilke. Das Kandidaten-Karussell für die Twistringer Bürgermeister-Wahl am 26. Mai kommt langsam in Fahrt. Nach Frank Hömer springt ein weiterer Christdemokrat als Unabhängiger auf: Jens Bley (40) aus Mörsen strebt das höchste Amt im Rathaus an. Zahlreiche Bürger hätten ihn ermuntert. Bis zum 22. April muss Bley – ohne offizielle Unterstützung der Partei – 130 Unterstützer-Unterschriften sammeln. Er werde Kontakt zum politischen Umfeld suchen, auch Vereine und Gruppen ansprechen sowie Veranstaltungen besuchen, kündigt Bley an.