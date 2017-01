Mehr aktive Frauen gewünscht

Twistringen - Von Dieter Niederheide. „Die Teilnahme der Damen lässt rapide nach“, übte Verbandsschießsportleiter Horst Wessel (Twistringen) Kritik an der Beteiligung der Frauen bei Verbandswettkämpfen. Er wünschte sich auf der Jahrestagung des Kameraden- und Schießsportverbandes Weser – Ems am Montag im Hotel „Zur Börse“ in Twistringen von den Schießsportlerinnen eine stärkere Beteiligung an den Wettkämpfen.

Verliehen hat Horst Wessel im Vorjahr 97 Schießauszeichnungen, die nach den Bedingungen des Verbandes erzielt wurden. Dabei war es eine Frau, die dem Verband auf der Kyffhäuser-Landesebene den größten Erfolg bescherte. Maike Gerdts vom Schützenverein Borwede ist Landeskönigin.

Einer der Höhepunkte der Jahrestagung war die Beförderung von Verbandsschießsportleiter Horst Wessel (Twistringen). Er wurde zum Brigadegeneral des Verbandes befördert. Damit wurden seine Verdienste, die er sich in 27 Jahren als Schießsportleiter erwarb, gewürdigt.

Laut dem Verbandsvorsitzenden Günter Schindler (Eystrup) zählt der Verband Weser – Ems zurzeit 16 Kameradschaften und Schützenvereine in vier Landkreisen, insgesamt sind darin rund 2.000 Mitglieder integriert.

Carina Theißen (Ringmar) wurde zur Geschäftsführerin des Verbandes Weser – Ems gewählt.

Höhepunkt in diesem Jahr wird das Verbandsfest in Verbindung mit dem 50-jährigen Bestehen des Verbandes Weser-Ems am 17. Juni und der Proklamation der neuen Verbandsmajestäten sein. Ausrichter ist die Schießsportkameradschaft Twistringen.

Zu dem Ereignis wird der Verband eine Jubiläumsnadel herausgeben, deren Entwurf der Versammlung vorgelegt wurde. Statt der bisher überreichten Pokale sollen zudem bei schießsportlichen Wettkämpfen in diesem Jahr Geldpreise überreicht werden.

Einen Wechsel gab es in der Geschäftsführung des Verbandes. Carina Theißen (Schützenverein Ringmar) wurde neue Geschäftsführerin. Ein Amt, das sie kommissarisch schon ausgeübt hatte. Die bisherige Geschäftsführerin Margarete Wehmeyer (Heiligenloh) wurde auf eigenen Wunsch stellvertretende Geschäftsführerin.