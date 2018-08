Jahreskarte für 50.000. Gast im Schwimmpark Twistringen

Nicole Schwarze ist in diesem Jahr der 50 000. Badegast. Dahinter (v.r.) Bürgermeister-Vertreter Horst Wiesch, Manfred Lauterbach, Angelika Schwarze, Peter Dünzelmann und Betriebsleiterin Monika Höfler.

Twistringen - Von Theo Wilke. Dem lang anhaltenden guten Wetter, mehr noch der Hitzewelle, ist es zu verdanken, dass der Schwimmpark Twistringen bereits Ende Juli seinen 50 000. Badegast begrüßen konnte: Nicole Schwarze aus Twistringen.

Aus diesem Anlass überreichten Bürgermeister-Vertreter Horst Wiesch und Freibad-Fördervereinsvorsitzender Peter Dünzelmann vor Kurzem einen Strauß Sonnenblumen und eine Jahreskarte für die Badesaison 2019. Außerdem gratulierten Schwimmpark-Leiterin Monika Höfler und Mitarbeiter Manfred Lauterbach.

Auch Nicoles Mutter, Angelika Schwarze, wurde mit dieser besonderen Ehrung überrascht, als sie mit ihrer Tochter das Drehkreuz am Freibad-Eingang passierte. Betriebsleiterin Monika Höfler erklärte, dass seit 2013 die technische Erneuerung der Zutrittsanlage die Besucherzahlen exakt bestimmen lässt.

Nicole Schwarze und ihre Mutter wollten nach der kleinen Feierstunde sofort wieder ins Wasser, weil Nicole so viel Spaß am Baden habe. Inzwischen sind fast 65.000 Badegäste durch das Drehkreuz am Eingang gegangen.

Für großzügige Unterstützung dankbar

„Die Twistringer haben Spaß an ihrem Schwimmpark und würdigen damit auch das Engagement aller Beteiligten“, betont Monika Höfler. Sie erzählt auch von Namenstagen und Geburtstagen, die häufig im Schwimmpark gefeiert werden. Peter Dünzelmann fügt hinzu, dass der Förderkreis auch dankbar sei für die großzügige Unterstützung der ortansässigen Firmen, etwa bei der Errichtung des Babybeckens im vergangenen Jahr.