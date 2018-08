40 Jahre Twistringer Stadtarchiv

Noch keine Jubiläumsfeier / Historie mit Humor

+ © Wilke 40 Jahre Stadtarchiv Twistringen: Axel Meyer und Ulrich Kathmann mit historischen Fotos. Friedrich Kratzsch (v.l.) zeigt das älteste Verwaltungs-Original, das Protokollbuch von 1861. © Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Mehr als 15 .000 historische und auch neuzeitliche Fotos sind katalogisiert und zum großen Teil auch schon digitalisiert. 450 Filme aus den 1930er-Jahren und mehr als 100 Regalmeter an amtlichen Akten und sonstigen Schriftstücken werden im Rathaus gehegt und gepflegt. Im Obergeschoss sitzt das Twistringer Stadtarchiv. Am Samstag jährt sich zum 40. Mal die Gründung des Archivs. Eine Feier oder ein Festakt seien noch nicht geplant, sagt Archivleiter Friedrich Kratzsch. Man arbeite indes an einer Ausstellung für das Strohmuseum.