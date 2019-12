750 Jahre, Bienen, Obst und Gemeinwohl

Fertigstellung des Göpels in Mörsen naht

+ © Theo Wilke Im Frühjahr 2020 soll der Göpel am Mörsener Schützenhaus aufgebaut sein. Die Arbeiten werden ehrenamtlich erledigt. © Theo Wilke

Mörsen - Die Standbeine sind aufgestellt, das Dach ist fast dicht. Kurz vor Weihnachten ist gut zu erkennen, was es werden wird: Die Mörsener errichten ihren Göpel am Schützenhaus – im Rahmen der weiteren Entwicklung des Erholungs- und Erkundungsgebietes an der B 51 und im Vorfeld der 750-Jahrfeier des Dorfes im kommenden Jahr. Die Gesamtkosten dürften am Ende zwischen 12 000 und 13 000 Euro liegen. Damit kalkuliert der Ortsrat.