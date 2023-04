Ja zur Demokratie, Nein zur Resolution gegen Extremismus

Teilen

Seit Monaten schon demonstrieren die Gruppen jeden Montag in Twistringen. Archivbild Martin Hefkaluk © Privat

Ein Antrag auf eine Resolution gegen Extremismus in Twistringen fand im Stadtrat keine Mehrheit.

Twistringen – Die Grünen hätten sich gewünscht, dass sich der Twistringer Stadtrat angesichts der Montagsdemonstrationen in einer Resolution deutlich gegen Extremisten positioniert. Darin sollte es heißen: „Wir treten für ein demokratisches, buntes und weltoffenes Twistringen ein. Den Extremisten rufen wir zu: ,Ihr seid hier nicht willkommen!‘“ Der Botschaft an sich widersprach bei der Ratssitzung am Mittwochabend niemand. Trotzdem stimmte die Mehrheit gegen die Resolution.

„Ich gehe davon aus, dass es hier im Raum keinen gibt, der Extremismus in irgendeiner Art und Weise für gut verkauft“, sagte der Ratsvorsitzende Rolf Meyer. Der Rat habe sich jedoch bereits geschlossen hinter eine Videobotschaft von Bürgermeister Jens Bley zu den Montagsdemonstrationen gestellt. „Damit hat der Rat aus meiner Sicht eine klare und abschließende Haltung bezogen.“ Etwas für Demokraten Selbstverständliches müsse nicht in jeder Sitzung wiederholt werden.

In der angesprochenen Videobotschaft – wir berichteten – spricht sich Bürgermeister Bley gegen Beleidigungen, Diskriminierung und Ausgrenzung aus. Twistringen stehe für Offenheit, Toleranz und Akzeptanz.

„Wunderbar“ findet Jürgen Schulze von den Grünen, dass der Rat sich Bleys Worten angeschlossen hat. Ihm reiche das jedoch nicht aus. Viele Ratsmitglieder würden sich dahinter verstecken, anstatt selber klar Position zu beziehen, kritisierte er. „Und ich glaube, einigen ist noch nicht so ganz klar, was Montag für Montag hier abläuft.“

„... auch in Twistringen war schon der Staatsschutz aktiv“

In ihrem Antrag zur Resolution schildern die Grünen: „Bereits seit dem Sommer 2022 demonstrieren verschiedene Personen aus dem rechtspopulistischen beziehungsweise rechtsextremen Spektrum in Twistringen. Zunächst vor dem Rathaus, später vor dem Sportplatz, von dem sie montags bis zum Centralplatz in Twistringen marschieren. Neben bekannten AfD-Mitgliedern aus dem Landkreis Diepholz und weiteren angrenzenden Landkreisen wurden auch einige Reichsbürger und Holocaustleugner in Twistringen gesichtet. Sowohl die AfD, als auch die Reichsbürger werden von dem Verfassungsschutz beobachtet, auch in Twistringen war schon der Staatsschutz aktiv.“

In der Resolution selbst sollte es unter anderem heißen: „Extremistische Gruppen versuchen mit lautstarken Auftritten, Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Scheinheilig fordern sie Freiheit und Selbstbestimmung ein. Tatsächlich streben sie ein autoritäres System an. Meinungsvielfalt und die demokratische Grundordnung lehnen die Extremisten ab und propagieren rassistische, menschenverachtende und diskriminierende Thesen. Zunehmend vernetzen sich solche Gruppierungen.“

Die AfD entgegnet in einer E-Mail an die Redaktion, der Kreisverband der AfD gehe seit fast 40 Wochen in Twistringen für ein bezahlbares Leben und für den Frieden auf die Straße.

Andreas Beuke (CDU) argumentierte bezüglich der von den Grünen angestrebten Resolution ähnlich wie Rolf Meyer: Der Inhalt sei unbestritten, der Rat habe seine Meinung aber bereits deutlich gemacht. Auch sein Fraktionskollege Andreas Woisch zweifelte an, dass der Rat „in jeder Sitzung eine Resolution verabschieden“ müsse, wenngleich er die Menschen bewundere, die jeden Montag auf der richtigen Seite demonstrieren würden.

Kritik: Diskussion über etwas, „das hier völlig selbstverständlich ist“

Deutlich schärfer war die Wortwahl von Ulrich Helms (FWG): „Im Grunde genommen diskutieren wir hier seit einer Viertelstunde über etwas, das hier völlig selbstverständlich ist, und das vom Sitzungsgeld der Staatskasse.“ Sylvia Holste-Hagen von den Grünen konterte, dass es das Sitzungsgeld unabhängig von der Länge der Sitzung gebe. „Aber unsere Zeit kostet es“, warf Helms ein.

Conrad Schüttes (FDP) Ansicht nach erweisen die Grünen mit dem Versuch, die Resolution „durchzuboxen“, ihrer Sache einen Bärendienst. Fritz Wüppenhorst, auch FDP, führte an, die AfD sei eine demokratische, nicht verbotene Partei.

Jürgen Schulze wühlte die Diskussion sichtlich auf. „Ich beschäftige mich mit dem Thema intensiv, ich bin Politiklehrer. Und mich lässt das nicht kalt.“ Nicht alle in der AfD seien Extremisten. „Aber schaut euch an, wer wann warum ausgetreten ist.“

Er verstehe nicht, warum der Rat inhaltlich mit der Resolution mitgehe, aber nicht dafür stimmen könne. Er habe Probleme damit, was in Twistringen jeden Montag passiere. „Und ich mache gerade mein Problem vielleicht zu eurem Problem, tut mir auch leid, gleich können wir wieder über nette Themen reden“, sagte er aufgebracht.

Letztlich stimmten nur die Grünen und Miriam Blömer (SPD) für die Resultion. Bürgermeister Jens Bley enthielt sich. Er sei ein bekennender Demokrat, ein großer Freund des europäischen Gedankens und stolz auf das Grundgesetz, hatte er zuvor erklärt und auch auf die vom neuen Bündnis gegen Rechts geplante Menschenkette als Zeichen für Vielfalt und Solidarität am 24. April in Twistringen hingewiesen. Inhaltlich teile er die Resolution. Allerdings habe er förmlich mit dem Antrag zur Resolution ein Problem: Ihm fehle der konkrete Handlungsauftrag für die Verwaltung.

Nachdem die Resolution abgelehnt wurde, machte ein Mitglied des Bündnisses gegen Rechts seinem Frust in der Einwohnerfragestunde Luft. Die Ratspolitiker würden sich hinter Floskeln verstecken und kein Gesicht zeigen – anders als die Menschen, die montags vor dem Rathaus stünden. „Wir fühlen uns im Stich gelassen.“