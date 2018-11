Polizei stößt auf professionell geführte Drogenplantage

Twistringen - Die Polizei in Twistringen ist am Donnerstag auf eine professionell betriebene Drogenplantage gestoßen. Der Grund für die Entdeckung ist durchaus ungewöhnlich.

Die Polizisten entdeckten die illegale Drogenplantage an der Bahnhofstraße, heißt es in einer Meldung von Polizeisprecherin Sandra Franke. Zuvor hatte eine Anwohnerin über Notruf gemeldet, dass zwei Männer mittels einer Leiter in das erste Obergeschoss eines unbewohnten Hauses eingestiegen seien.

Beim Eintreffen der Beamten sprangen die beiden unbekannten Personen aus dem Fenster und flüchteten über einen Anbau. Die Männer konnten nicht ergriffen werden, teilte Franke mit.

Beim Betreten des Hauses stießen die Beamten schließlich im Dachgeschoss auf eine professionelle Drogenplantage, in der sich 280 blütenfähige Marihuanapflanzen befanden. Bei einer Ernte wären laut Franke bis zu 15 Kilogramm Marihuana gewonnen worden.

Die Polizei Syke hat aufgrund der Erkenntnisse Ermittlungen gegen die Besitzer des Hauses, einem 60-Jährigen und einer 53-Jährigen, aufgenommen. Die Plantage wurde inklusive der professionellen Technik geräumt.



kom

Rubriklistenbild: © dpa