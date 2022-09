Leselernhelfer dringend gesucht

Von: Sabine Nölker

Lesen und auch Vorlesen ist Ulrike Wilkens Passion. © Nölker

Viele Twistringer Kinder benötigen Unterstützung beim Lesen. Doch es gibt nicht genug Leselernhelfer.

Twistringen – „Endlich wieder im Einsatz! Über ein Dutzend Leselernhelfer werden nach den Herbstferien wieder in ihr Ehrenamt einsteigen.“ Diese Schlagzeile war am 12. Oktober letzten Jahres in der Kreiszeitung zu lesen. Es klappte ganze drei Wochen lang. „Dann durften wir durch die Pandemie für den Rest des Schuljahrs nicht mehr in die Schulen“, erklärt Ulrike Wilkens vom Förderverein Stadtbücherei. Dies soll nun anders werden.

Lesen können und damit Texte verstehen, ist die Grundlage allen Lernens. Aber mehr als 12 Prozent der Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren können gar nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben. Das sind 6,2 Millionen Frauen und Männer.

30 Prozent der Eltern fördern ihre Kinder nicht

Der Grundstock für Lesekompetenz werde bereits in der Grundschule gelegt. Die Auswirkungen der Pandemie, der akute Lehrermangel sowie die Zunahme an Schülern mit Migrationshintergrund mache es notwendig, dass sich Ehrenamtliche für die Lesekompetenz engagieren. Denn rund 30 Prozent der Elternhäuser fördern ihre Kinder gar nicht beim Lesen.

Für Ulrike Wilkens ist Lesen eines der schönsten Hobbys der Welt. Die zweifache Großmutter liebt es, zu lesen, aber auch vorzulesen. Schon seit vielen Jahren ist sie eine der Leselernhelfer in Twistringen und war vor der Pandemie in der Grundschule im Einsatz. Sie übernahm dann von ihren Vorgängerinnen die Koordination der Leserlernhelfer. So auch in diesem Jahr.

Allein an der GS Am Markt brauchen 45 Kinder eine Förderung

Vor einer Woche erhielt Ulrike Wilkens von der Rektorin der Grundschule am Markt eine Liste mit 45 Mädchen und Jungen, die alle eine Leseförderung benötigen. „Das ist eine Rekordzahl und schwer für uns zu bewältigen“, gibt sie zu. Deshalb sei sie bereits seit Tagen dabei, neue Unterstützer zu gewinnen. „Denn wir möchten jedem Kind, das eine Förderung benötigt, helfen.“

Deshalb nun ihr Aufruf: Wer dabei mithelfen mag, möge am Donnerstag um 10 Uhr zu einem Informationsgespräch in der Bücherei kommen (Brunnenstraße 5a). „Dies ist ganz unverbindlich, bietet jedoch die Chance, zu erfahren, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte und wie so eine Leseförderung aussieht“, möchte sie Mut machen, an dem Termin teilzunehmen.

Infogespräch am 15. September um 10 Uhr in der Bücherei

Vorab sagt Wilkens, dass Leseförderung eine Herzenssache ist und dass man als Voraussetzung vor allem Geduld und Humor mitbringen sollte. „Die Schüler viel loben, das spornt sie an“, weiß sie aus Erfahrung. Material bekommen die Ehrenamtlichen von ihr gestellt.

Wichtig sei es, herauszufinden, welche Interessen die Kids haben, was für Geschichten oder Bücher sie faszinieren können. „Damit sie auf den Lesegeschmack kommen.“ Dann geht man – meistens für ein Schuljahr – einmal wöchentlich in die Grundschule am Markt oder die Außenstelle Scharrendorf und betreut die Kinder – idealerweise eins zu eins oder eins zu zwei.

Der Grundstein für einen besseren Schulabschluss

„Die Mädchen und Jungen brauchen dieses zusätzliche Förderangebot wirklich dringend“, appelliert sie an mögliche Interessenten. „Damit sie das Lesen üben können und dabei eine Freude dafür entwickeln. Sie legen damit einen Grundstein für einen besseren Schulabschluss, eine bessere Ausbildung und somit zu einem besseren Leben.“

Fragen und Kontakt

Ulrike Wilkens

04243 / 95 477