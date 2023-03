In der „Old Factory“ von Rainer Vette lagern Relikte vergangener Tage

Von: Katharina Schmidt

Dieses flauschige Geschöpf fällt ins Auge. © Katharina Schmidt

Fantasiewesen treffen auf Industriedesign. Ein Besuch in der „Old Factory“ von Rainer Vette lohnt sicht. Lagern dort doch Relikte vergangener Tage. Jeden Freitag stehen die Tore der „Old Factory“ für Laufkundschaft zwischen 10 und 18 Uhr offen.

Twistringen – Das Geschöpf, das wie ein Yeti anmutet, ist kaum zu übersehen, was nicht zuletzt an seiner stattlichen Größe liegen mag. Gut vier Meter ragt die Gestalt in die Höhe. Zwischen schneeweißen Zotteln blitzen spitze Reißzähne hervor. Dieses flauschige Kerlchen treibt sein Unwesen weder in einer Höhle im Himalaja noch an einem Filmset – sondern in einer ehemaligen Kornbrennerei im Twistringer Ortsteil Scharrendorf.

Dort, an der Stöttinghauser Straße 57, ist das Trödelreich von Rainer Vette. „Den habe ich aus einer Firmenauflösung“, sagt er über die riesige Figur. Das Yeti-Geschöpf gesellt sich zu Buddha-Statuen, einem Kirchenfenster, Industriemöbeln, Emailleschalen, Schildern und vielem mehr.

Auf einem Lastenregal in der hohen Halle lagern ehemalige Kneipentische aus der Twistringer Domschänke. Ein paar Ecken weiter stehen Vitrinenschränke, die einst in der Bassumer Freudenburg ihren Zweck erfüllten. Es gibt eine alte OP-Leuchte aus einem Krankenhaus zu entdecken, und auch ein Filmprojektor zeugt von längst vergangenen Zeiten.

Mit seiner Firma „VE-BA – Old Factory“ kauft, sammelt und verkauft Rainer Vette insbesondere historisches Baumaterial, Auto- und Oldtimerteile, Werkzeuge sowie Gegenstände im Industriedesign. Dabei finden aber auch immer mal wieder andere Dinge den Weg in seine Hallen. „Ich kaufe viel aus Firmeninsolvenzen, das sind auch mal ganze Rauminhalte oder Regale mit Inhalt, da kommt alles Mögliche zusammen“, sagt Vette.

Rainer Vette zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen Käthe Owczarek und Jenny Süße. © Katharina Schmidt

„Das Perfekte mag ich nicht“, so der 53-Jährige. Gegenstände, die Gebrauchsspuren und Makel, dafür aber auch Geschichte haben, faszinierten ihn schon in jungen Jahren. „Ich glaube, geprägt hat mich so ein bisschen, dass das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, neben einem Müllplatz liegt, neben der AWG“, meint er. Auch zu seiner Studienzeit in Lüneburg sah er das Besondere in Dinge, die andere wegwarfen. „Im Lüneburg war praktisch jede Woche Sperrmüll. Ich habe erst meine Studentenbude mit Sperrmüllfunden eingerichtet, und dabei noch so viel mehr gefunden.“

Seit zwölf Jahren ist er mit seiner Firma in Twistringen. Noch immer begibt er sich gerne auf die Suche nach kleinen Schätzchen, wobei die Funde, die ihm am meisten Freude machen, nicht unbedingt wertvoll im monetären Sinne sein müssen. Zu seinen Lieblingsstücken zählt zum Beispiel ein blauer Glasgriff, der einst an der Tür des Einkaufszentrums Strahmann in Bassum hing und den er noch aus seiner Kindheit kennt. „Der hat sich irgendwie bei mir eingebrannt.“ Als das Haus abgerissen wurde, hat er den Griff – nachdem er zuvor um Erlaubnis gefragt hatte – aus dem Container gerettet. „Immer wenn ich diesen blauen Griff sehe, denke ich an Strahmann. Es sind so Kleinigkeiten.“

Zu seinen ältesten Stücken gehört ein Klavier von 1860. Ein paar Jahre auf dem Buckel haben auch zwei historische Kartoffelpflanzmaschinen, die in seiner „Old Factory“ zu finden sind.

„Wir verwerten Dinge, die andere wegschmeißen“, so Vette. Vieles werde dabei im Sinne des Upcyclings aufgewertet oder umgenutzt. Dass jemand mit den rostigen Kartoffelpflanzmaschinen noch wirklich Kartoffeln pflanzt, ist eher unwahrscheinlich. Aber sie könnten sich gut als Gartendeko machen. Mit ausgedienten Grabsteinen kann man hingegen pflastern, und alte Möbel erstrahlen mit einem frischen Anstrich in neuem Glanz.

Eine alte Nähmaschine. © Katharina Schmidt

Reduziert hat Rainer Vette die Antiquitäten, „weil der Markt zusammengebrochen ist und die Nachfrage nicht mehr so ist, wie vor zehn oder fünfzehn Jahren.“

Aktuell lagert er seine Waren auf rund 1.000 Quadratmetern, schätzt er. Neben ihm arbeiten bei der „Old Factory“ noch zwei Mitarbeiterinnen.

Der Großteil des Geschäfts läuft laut Vette heutzutage über Onlineplattformen im Internet. Auch deswegen vermutet er, sei sein Kundenstamm eher jung, in erste Line Menschen zwischen 20 und 50 Jahren.

Jeden Freitag stehen die Tore der „Old Factory“ für Laufkundschaft zwischen 10 und 18 Uhr offen.