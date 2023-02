Immer wieder mittwochs ins Kino

+ © Schmidt Das Twistringer Kino an der Bahnhofstraße wird vom Verein Filmtheater Twistringen betrieben. © Schmidt

Twistringer Verein plant Veranstaltungsreihen: Kuchen, Musiklegenden, englische Filme und Liveauftritte.

Twistringen – Es gibt allerhand Ideen für das Filmtheater Twistringen. Der Kinoverein plant ab April mehrere regelmäßige Veranstaltungen, darunter zum Beispiel Kino mit Kaffee und Kuchen oder englische Filmabende. Außerdem will er lokalen Künstlern eine Bühne bieten.

Der erste Mittwoch: Kino, Kaffee, Kuchen

An jedem ersten Mittwoch im Monat um 15 Uhr soll es demnächst Filmvorführungen geben, zu denen es Kaffee und Kuchen im Kino geben wird. Los geht es am 5. April. Der Kinoverein zeigt dann den Film „Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Jonas Jonasson basiert. Der Eintritt kostet acht Euro, Kaffee und Kuchen sind in dem Preis inbegriffen.

Ebenfalls an jedem ersten Mittwoch im Monat, allerdings um 19 Uhr, sind auf der Leinwand Filme der Reihe „Kirche und Kino“ zu sehen. Bei „Kirche und Kino“ handelt es sich um ein ökumenisches Projekt, bei dem Filme präsentiert werden, die von der evangelischen und katholischen Filmarbeit in Deutschland und der Schweiz hervorgehoben wurden. Diese Reihe läuft bereits seit Längerem im Twistringer Kino. Die nächste Vorstellung ist am 1. März. Dann läuft „Parallele Mütter“.

Zum Inhalt: Eine erfolgreiche Fotografin freundet sich in einer Entbindungsklinik mit einer jungen Frau an, die nach einer Vergewaltigung ein Kind erwartet. Als sie sich Monate später zufällig wiedertreffen, ist alles anders. Eintritt: sechs Euro.

Der zweite Mittwoch: Englischer Filmabend

An jedem zweiten Mittwoch im Monat will der Verein Filmtheater Twistringen künftig um 19 Uhr Kinoabende auf Englisch veranstalten. Nicht nur der Film soll dann in englischer Sprache sein, im kompletten Kino und auch an der Kasse wird dann Englisch gesprochen. „Wir haben gedacht, wir wollen mal was Außergewöhnliches machen“, erzählt Olaf Beuermann, Vorsitzender des Kinovereins. Auch diese Idee will der Verein erstmals im April testen. Beim ersten englischen Kinoabend am 12. April läuft der Film „Top Gun; Maverick“ mit Tom Cruise. Der Film ist einen Tag vorher um 20 Uhr auch auf Deutsch im Programm.

Der dritte Mittwoch: Musikfilme

An jedem dritten Mittwoch im Monat soll es im Kino musikalisch werden. Der Verein möchte jeweils um 19 Uhr einen Musikfilm zeigen, dabei schweben den Mitgliedern Filme wie „Bohemian Rhapsody“ oder „Metallica. Through the Never“ vor. Welcher Film am 19. April den Anfang macht, steht noch nicht fest. Die Idee zu dem musikalischen Filmabend stammt von Vorstandsmitglied Heinz Meyer. Ebenso wie folgender Einfall:

Der vierte Mittwoch: Bühne frei!

Ab jedem letzten Mittwoch im Monat heißt es demnächst im Kino „Bühne frei“. Der Kinoverein will lokalen Künstlern die Möglichkeit geben, im Kino aufzutreten. Den Anfang macht am 26. April das Duo „Beten Scheef“, bestehend aus Gary Castle und Gerd Hartjens mit einem rund zweistündigen Konzert. Wer gerne etwas vorführen möchte – ob Musik, Kabarett oder zum Beispiel Poetry Slam – kann sich gerne per E-Mail an den Kinoverein wenden oder einfach mal im Filmtheater vorbeischauen. Die Künstler müssen nicht zwangsläufig ein abendfüllendes Programm mitbringen; es können auch mehrere Acts an einem Abend auftreten. „Wir freuen uns, wenn sich viele Künstler bei uns melden und zeigen, was sie können“, so Beuermann.

Der Entwicklung des kleinen Kinos an der Bahnhofstraße stimmt ihn sehr glücklich: „Der Kundenzuspruch übertrifft unsere kühnsten Erwartungen!“

Internetseite

Neben den neuen Veranstaltungsreihen bietet der Kinoverein wechselnde Wochenprogramme an. Weitere Infos und Reservierungsmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Filmtheaters unter: www.twistringer-filmtheater.de