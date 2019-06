Idee „aus einer Bierlaune“ ist nun feste Größe

500 Besucher am letzten Tag des neunten Ziegelei-Open-Airs / Veranstalter sind zufrieden

+ Jackie Venson begeistert die Zuschauer. Fotos: Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Mit weit über 500 Besuchern am Sonntagabend endete das neunte Ziegelei-Open-Air. Die Veranstalter um René Beckmann zeigten sich zufrieden. „Auch wenn die Besucherzahlen nicht ganz so hoch waren wie im Vorjahr“, so der Vorsitzende der Freunde der Alten Ziegelei. Aber mit 700 Besuchern am Freitag, 1000 am Samstag und mehr als 500 am Sonntag sei man sehr zufrieden. Den Abschluss bildete die Amerikanerin Jackie Venson, davor gab es tolle Auftritte von The Break, dem Kinderchor der Grundschule Am Markt und Anne.fuer.sich.