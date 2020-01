Anwohner klagt über Lkw-Aggregate bei Uhlhorn / Lärmschutz erst zum Bauantrag

+ Rot markiert ist der Bereich des neuen B-Plans Scharrendorf-Ost II, der nur das Betriebsgelände Uhlhorn umfasst. Plan: Stadt Twistringen/esri maps

Twistringen - Von Theo Wilke. „Ich werde langsam irre. Es geht um die tiefen Töne. Acht Stunden lang brummen die Lkw-Kühlaggregate“, klagt ein Anwohner von der Königsberger Straße – auf Twistringer Seite der Bahnstrecke in Höhe der Spedition Uhlhorn, die gegenüber auf Scharrendorfer Grund liegt. Es geht um den Lärm, den jetzt schon Firmen-Lastwagen verursachen. In der Stadtratssitzung vor Weihnachten in Borwede hat der sichtlich erboste Anwohner die Bauleitplanung und den Bebauungsplan „Scharrendorf-Ost II“ zugunsten einer Speditionserweiterung kritisiert.