Wie war es eigentlich in Twistringen zur NS-Zeit? Chiara Kraft ist dieser Frage auf den Grund gegangen: Sie recherchierte ausführlich die Hintergundgeschichte der Zwangsarbeiter der acht Lager in der Stadt und gewann damit einen Preis im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.

Twistringen - Sie arbeiteten in der Landwirtschaft, in Rüstungsbetrieben, Fabriken oder Bauunternehmen. Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene im Dritten Reich. Und obwohl die meisten unter fürchterlichen Bedingungen in Deutschland lebten, wollten einige nach Kriegsende nicht in die Heimat zurückkehren. Die Gründe waren vielfältig. Der Geschichte dieser Menschen in Twistringen ist Chiara Kraft auf die Spur gegangen. Im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten hat sie mit wissenschaftlichen Methoden eine ausführliche Arbeit geschrieben – und dafür einen Förderpreis gewonnen.

Chiara sitzt im Twistringer Stadtarchiv. Dort hat sie gemeinsam mit ihrem Tutor Axel Meyer, Geschichtslehrer und Stadtarchivar, alte Dokumente aus der Nazizeit studiert, in der aufgrund des Papiermangels auch mal die Rückseiten von alten Wahlzetteln genutzt wurden, um ein Dokument für eine Verwaltungsakte zu erstellen. „Da sah man dann auf der Rückseite, dass jemand Adolf Hitler gewählt hat“, erzählt die 14-Jährige.

Interesse für Geschichte hatte sie schon immer. Ihre Mutter sei Geschichtslehrerin, habe sie aber nie zu irgendwas gedrängt. Die Neugierde kam von allein. Nachdem sie im vergangenen Sommer in die AG von Meyer kam, in der es angelehnt an den Wettbewerb um „Krise, Umbruch, Aufbruch“ ging, entschied Chiara sich für das Thema Zwangsarbeit. Voraussetzung für den Wettbewerb ist ein persönlicher oder ein regionaler Bezug zur Thematik. „Ich wohne schon ewig hier, hatte aber nie eine Ahnung, was hier los war“, erzählt sie.

Zur NS-Zeit gab es acht Lager in Twistringen

Allein in Twistringen gab es während der NS-Zeit acht Lager, in denen über 300 Menschen lebten. Die Umstände waren dabei sehr unterschiedlich. In erster Linie abhängig von der Herkunft der Menschen, berichtet die Schülerin. Besonders hart traf es Kriegsgefangene aus Osteuropa. „Die trugen so einen Aufnäher, auf dem ,Ost’ stand“, berichtet Chiara. Ähnlich dem Judenstern.

Die Fremdarbeiter aus dem nord- oder südeuropäischen Raum wurden besser behandelt. Franzosen, Italiener, Holländer etwa. Zudem war für diese Menschen nach Kriegsende klar, dass sie zurückkehren würden.

Ehemalige Gefangene rächen sich nach Kriegsende - es herrscht Chaos

Andere blieben. Die ehemaligen Gefangenen aus dem Osten waren theoretisch frei, lebten jedoch weiter in den Lagern, nur dass sie nun nicht mehr mit Nahrung versorgt wurden. Es kam zu Plünderungen und die Menschen sahen die Möglichkeit, sich für das ihnen angetane Leid zu rächen. Und das taten sie auch. „Nach der Befreiung durch die Briten herrschte einige Jahre Chaos“, so Meyer. Dennoch gab es mehrere Gründe, nicht zurückzukehren. „Viele aus Polen konnten wegen der Grenzverlagerung nicht zurück.“ Es gab ihre Heimat einfach nicht mehr. Schlimm traf es auch die russischen Gefangenen. Sie wären wegen Verrats, vermeintlicher Zusammenarbeit mit dem Feind, in ein sibirisches Lager gekommen. „Nachdem sie hier wie ,Untermenschen’ behandelt wurden, drohte ihnen dort die Hölle“, so Meyer.

Chiara hat einen umfassenden Bericht geschrieben, ist einer schwierigen Thematik auf die Spur gegangen und hat diese von allen Seiten klar strukturiert beleuchtet. Das ist nicht selbstverständlich, weiß Tutor Axel Meyer.

Informationen für Chiara zwar schwer zu schlucken

Und Chiara selbst? Sie freut sich über die Urkunde, die Wertschätzung. Belastet habe die Arbeit sie nicht, auch wenn die Informationen hin und wieder schwer zu schlucken gewesen seien.

Ihr sei es ein Anliegen, aufmerksam zu machen, auf das, was geschehen ist. „Es gab ein jüdisches Gebetshaus in Twistringen, das verbrannt wurde. Da gibt es eine Gedenktafel.“ Ewas in der Art wünscht sie sich für die Lager. Um Bewusstsein zu schaffen, auch vor dem Hintergrund des Umgangs mit Flüchtlingen. „Das ist natürlich was anderes, aber man sollte darauf achten, wie man Menschen behandelt.“ Und dabei nie die Vergangenheit aus den Augen verlieren.

Der Wettbewerb

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ist laut Webseite der Körber Stiftung der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb zu wechselnden Themen in einem zweijährigen Turnus. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb.