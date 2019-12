Twistringen - Von Janna Silinger. Masum Akan war ein acht Monate altes Baby, als seine Eltern ihn einpackten und mit auf die Flucht nahmen. Weg aus der türkischen Stadt Midyat (Provinz Mardin), wo die jesidische Familie als Teil einer religiösen Minderheit verfolgt wurde. Die Flucht führte die dreiköpfige Familie nach Deutschland, genauer gesagt nach Twistringen, wo Akan aufwuchs. Nach ihm bekam seine Mutter noch vier weitere Kinder. „Die wurden alle in Bassum geboren“, erzählt der 37-jährige Maurer und Stahlbetonbauer.

Er ist glücklich und dankbar dafür, dass er die Chance hatte, im Gegensatz zu vielen anderen Jesiden, in Twistringen aufzuwachsen. Zur Schule zu gehen, eine Lehre zu machen, an einem sicheren Ort eine Familie zu gründen. Doch seit den Anschlägen in der Stadt, in der er mit seiner Frau und seinen vier Söhnen wohnt, hat er Angst um eben diese Sicherheit. Nachdem in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober bislang unbekannte Täter mehrere Gebäude in Twistringen beschädigt hatten, machte sich bei Akan ein Unwohlsein breit. Zumal an die Rathauswand etwa „Fuck Erdogan“ und „PKK“ geschmiert wurde, liege offenbar die Vermutung nahe, dass es sich bei den Tätern um Kurden handeln könnte, sagt Akan. Er selbst ist auch Kurde. „Ich bin deutscher Kurde“, betont er. Seit den Ereignissen werde er häufiger auf seine Herkunft angesprochen. Immer wieder macht er deutlich, wie sehr er Deutschland mag, die Demokratie schätzt, wie dankbar er ist, dass „jeder machen kann, was er will.“ Man könne mit zur Party, oder zuhause bleiben, mit saufen, oder nichts trinken, platt schnacken, oder es halt lassen. Diese Freiheit wüssten viele Menschen nicht zu schätzen, stattdessen würden sie zielgerichtet Angriffe auf Personen oder Einrichtungen verüben, die mit dem eigentlichen Problem – Erdogans Politik etwa – nichts zu tun haben.

Er wisse nicht, ob für die Anschläge tatsächlich Kurden verantwortlich sind. Dennoch möchte er daran erinnern, wie gut diese Menschen in Twistringen aufgenommen wurden, wie ihnen die Chance gegeben wurde, Teil dieser Gesellschaft zu sein und sich zu integrieren. Ein Appell an die Täter beziehungsweise diejenigen, die die Taten nicht verurteilen.

Er möchte auf der anderen Seite jedoch auch all diejenigen ansprechen, die durch solche Geschehnisse vielleicht in eine andere Schiene rutschen, Vorurteilen Raum geben, nicht nur ihn, sondern auch andere Menschen mit Migrationshintergrund unter Generalverdacht stellen, ihnen anders gegenübertreten, als sie das bisher getan haben. „Wir müssen alle zusammen halten, nur so kann das in dieser Gesellschaft klappen.“

Und Deutschland sei keinesfalls perfekt. Stichwort: Waffenlieferungen in Krisengebiete. Doch da seien politische Handlungen auf Bundesebene gefragt. Und keinesfalls diejenigen, die sich laut Akan für die Menschen in Twistringen starkmachen. Die Polizei, die Politik, die Bürger. Es sei ein Anschlag gegen alle, ein nicht zu verteidigender Akt der Respektlosigkeit. Und so etwas gilt es zu verurteilen, nicht nur als Kurde – ganz gleich wie man zu Erdogans Politik steht – sondern als Mensch. Neben einem Unwohlsein, so Akan, würden die Geschehnisse seinen Blick auf das Wesentliche schärfen: die Grundrechte, die Selbstbestimmtheit und die Werte, die ihm so wichtig seien. Dabei spielten vor allem Transparenz und Kommunikation eine Rolle.

Das würde er auch seinen Kindern nahebringen. Diese müssten damit aufwachsen, wissen, wie wichtig die Gleichberechtigung aller Menschen ist, damit das Zusammenleben funktioniert. Und diese vage Vorstellung von Flucht und Krieg, die hierzulande lediglich ein Produkt der medialen Berichterstattung ist, nicht irgendwann Realität wird. Masum Akan möchte nicht flüchten. Er ist Zuhause.