Laut dem ADFC wird es höchste Zeit für die Radwegsanierung

Hoppelpiste an der B 51: Radweg zwischen Bassum und Twistringen soll saniert werden

Der Radweg an der B51, hier auf Höhe der Straße Hinterm Holze in Twistringen-Binghausen © Könemann

Zwei Abschnitte des Radwegs an der Bundesstraße 51 zwischen Bassum und Twistringen sollen saniert werden. 2025 könnte es losgehen.

Twistringen/Bassum – Nach Aussage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Landkreis Diepholz ist der Radweg an der Bundesstraße 51 zwischen Twistringen und Bassum seit zig Jahren in einem schlechten Zustand. Besserung ist in Sicht: Zwei Teilstücke sollen grundlegend erneuert werden.



Der erste Bauabschnitt beginnt in Twistringen an der Osterstraße und endet an der Straße Hinterm Holze. Der zweite Abschnitt fängt an der Einmündung zur Abfalldeponie an (Klövenhausen) und endet in Bassum an der Straße Nienhaus (Verlängerung der Bremer Straße). Die Abschnitte sind jeweils kapp eineinhalb Kilometer lang.



„Der Radweg wird in den beiden Abschnitten von Grund auf erneuert und auf die Regelbreite von 2,50 Meter verbreitert. Er wird zudem durch einen 1,75 Meter breiten Trennstreifen von der Fahrbahn abgesetzt geführt“, heißt es in Unterlagen zum aktuell laufenden Planfeststellungsverfahren. Die Auslegung ist bereits erfolgt. Die Straßenbauverwaltung bearbeitet derzeit die eingegangenen Hinweise und Einwendungen.

„Bedingt durch den in Teilbereichen schlechten Baugrund und der dadurch wiederkehrend auftretenden Versackungen treten an den Radwegrändern starke Schäden in Form von großen Rissen in der bituminösen Decke auf“, führt Lisa Hustedt, Pressesprecherin der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, gegenüber der Kreiszeitung aus. Die Radwegsanierung soll Hustedt zufolge ab 2025 erfolgen, nach Abschluss des planungsrechtlichen Verfahrens und dem nötigen Erwerb von Flächen. Das verbleibende Reststück zwischen den beiden Bauabschnitten in Bassum und Twistringen – da ist die Rede von ungefähr 2,6 Kilometern – solle „nach Erfordernis im Bestand saniert“ werden.



Laut dem ADFC wird es höchste Zeit für die Radwegsanierung

Nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs wird es höchste Zeit für die Radwegsanierung: Bereits 2015 habe der ADFC mit verschiedenen Behörden Schriftwechsel angesichts des schlechten Zustands des Radwegs gehabt, schreibt Holger Opitz, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Diepholz, in einem Artikel auf der Internetseite des Verbands. Es sei damals besonders ärgerlich gewesen, dass die Fahrbahn saniert worden sei, der Radverkehr aber „unverändert auf einer Hoppelpiste fahren musste“.



Auf diesen Kritikpunkt angesprochen, führt die Straßenbaubehörde den zusätzlichen Flächenbedarf und die nötigen planungsrechtlichen Schritte bei solch einer „technisch hochwertigen Radwegerneuerung“ an. Auch landschaftspflegerische Belange würden eine Rolle spielen.



Mit dem Umstand, dass nicht der gesamte Radweg zwischen Bassum und Twistringen erneuert wird, sondern nur die beiden Abschnitte, gibt es laut Opitz eine Kröte zu schlucken. Er freut sich aber, dass das Planfeststellungsverfahren zumindest für die besagten Abschnitte jetzt läuft und die Asphaltiermaschinen in zwei Jahren anrücken können, wenn alles gut läuft. Der Weg sei in einem schlechten Zustand und „kaum breit genug zum Überholen zwischen Radfahrern, zumal es immer mehr Radfahrer mit Anhänger gibt oder mehrspurige Fahrräder“. Schon seit Jahren sei 2,50 Meter das Regelmaß für Radwege an Landstraßen.