Hömer tritt als stellvertretender Bürgermeister ab

Twistringen – Frank Hömer tritt nach seiner Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in Twistringen als stellvertretender Bürgermeister zurück. Diese Entscheidung habe ausschließlich mit dem für ihn enttäuschenden Abschneiden zu tun, erklärt er auf Anfrage der Kreiszeitung. „Mit nur 21 Prozent Zustimmung habe ich für mich kein gutes Gefühl, dieses Amt weiter zu bekleiden, obwohl ich viel Freude daran hatte, und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass ich diese Aufgabe mit viel Herzblut angegangen bin“, teilt er mit.

Die Entscheidung sei für ihn unumgänglich gewesen. „Ob es weitere Konsequenzen haben wird, werde ich nach weiteren Gesprächen und etwas Bedenkzeit sicher zu gegebener Zeit mitteilen“, kündigt der Ortsbürgermeister und Ratsherr an.

Immer wieder werde ihm die Frage gestellt, woran das enttäuschende Wahlergebnis gelegen habe. „Dazu kann ich nur sagen, dass ich in Niederlagen nicht nach Schuldigen suche, sondern mich selber hinterfrage, was ich hätte anders machen können oder müssen. Da bin ich für mich zu Ergebnissen gekommen, die ich mit mir ausmachen möchte“, führt er aus. Er habe dem neuen Bürgermeister Jens Bley am Dienstag in einem Telefonat noch einmal gratuliert und ihm dieselbe freundschaftliche Zusammenarbeit wie vor dem Wahlkampf angeboten. „Wir hatten vor, während und auch nach dem Wahlkampf großen Respekt vor und für einander, und dass wird eine gute Basis für die Zukunft sein.“

Frank Hömer dankt allen seinen Wählern und Unterstützern. ks/sil