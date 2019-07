Hochzeitspläne schmieden – geht auch ohne Männer

Twistringen - Von Ute Schiermeyer. „Dieser Garten ist ein Traum“, brachte eine Besucherin der Sommernacht im Garten von Heinrich und Beate Bellersen am Freitag die Meinung vieler Besucher auf den Punkt. Die Veranstaltung ist in diesem Jahr erstmals umgetauft worden – heißt nicht mehr italienische Nacht, sondern „Sommernacht“. Aber auch der Name „Sommernachtstraum“ wäre der Veranstaltung gerecht geworden. Dazu trug natürlich das perfekte Wetter bei.

Das Thermometer zeigte am Freitagabend noch knapp 30 Grad an, dabei wehte ein laues Lüftchen durch die vielen geschwungenen Wege und gemütlichen Plätzchen im Garten Bellersen. Hunderte Menschen waren aus Twistringen und benachbarten Orten wie Stuhr, Bassum und Colnrade in den traumhaften Garten nach Mörsen gekommen. Bereits 15 Minuten vor Öffnung bildete sich eine Schlange vor der Gartenpforte. Bis zehn Uhr hatten die Twistringer Gästeführer alle 700 Eintrittsbändchen verkauft, rechneten wegen der frühen Stunde aber noch mit weiteren 100 Gästen.

Entsprechend dem zu erwarteten Andrang haben sich viele größere Nachbarschaften oder Cliquen schon früh einen schönen Sitzplatz gesichert. Ob auf einer Insel im japanischen Garten, an einem begrünten Wagenrad, unter dicht bewachsenen Rosenbögen oder einfach an einem Tisch auf dem Rasen. Es gab zahlreiche hübsche Ecken zum Verweilen.

Aber der 5000 Quadratmeter große Garten lud auch zum Spaziergang ein. Wer zum ersten Mal dort war, konnte sich in dem Labyrinth aus Wegen beinahe verlaufen. Dabei gab es viel zu entdecken und bestaunen. Manch einer machte Erinnerungsfotos oder nahm eine Idee für den eigenen Garten mit nach Hause – oder schmiedete Pläne für die Zukunft. So die Freundinnen Katharina, Cindy, Lisa, Luisa, Svantje, Vera und Nena. Nachdem eine vor Kurzem in dem attraktiven Garten ihre Hochzeitsfotos machen ließ und eine andere noch in diesem Jahr dort heiraten will, hatten die Twistringerinnen sehr viel Spaß dabei, weiter zu sinnen, wer die nächste sein wird. „Vielleicht sollten wir nächstes Jahr mal unsere Männer mitbringen?“, machte eine neue Idee die Runde.

Neben dem Wetter und dem Ambiente war auch die Bewirtung perfekt durch den Weinladen Beverino und Bäcker Weymann. Die Besucher genossen kühle Getränke zu gebackenen italienischen Leckereien. Dabei liefen leichte Sommerweine und Pizza am besten.

Mit Anbruch der Dunkelheit kamen zahlreiche Lampen und Lichter zum Einsatz, sodass es richtig gemütlich wurde und die Gäste zum Bleiben animierte. „Man kann hier so schön sitzen. Also, wir haben heute nichts anderes mehr vor“, meinte Hermann Schlake aus Twistringen.

So wie er und seine Nachbarn, wollen viele Gäste im nächsten Jahr wieder zur Sommernacht kommen. Wiederholungstäter dürfen gespannt sein, was sich bis dahin wieder im Garten von Heinrich Bellersen getan hat. Denn der „hauptberufliche Hobbygärtner“, wie er sich selber bezeichnet, hat ständig neue Ideen und setzt im Winter viele davon in die Tat um.

