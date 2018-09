Neue Räume im Sankt-Annen-Stift: Hilfe für seelisch kranke Kinder und Jugendliche

Tagesklinik des Kinderhospitals Osnabrück

+ © Seidel Über die neuen Räume im ehemaligen Twistringer Krankenhaus freuen sich (v.l.) Ärztlicher Direktor Gerd Patjens, Chefarzt Till Berkhoff, Stationsleiterin Silke Krug-Dyck, Boris Robbers (Referatsleiter Krankenhäuser im niedersächsischen Sozialministerium), Verwaltungsdirektor Wilfried Siemering und Pflegedirektorin Renate Beckering. © Seidel

Twistringen - Von Anke Seidel. Sie leiden unter Angsterkrankungen, Bindungsstörungen, Depressionen oder Zwangserkrankungen: Seelisch kranke Kinder und Jugendliche behandelt das Kinderhospital am Schölerberg Osnabrück – seit fünf Jahren auch im Landkreis Diepholz in einer Tagesklinik, die von Eydelstedt in das Sankt-Annen-Stift Twistringen umgezogen ist. Am Freitag feierten die Träger gemeinsam mit rund 80 Gästen die offizielle Einweihung.