Ein Leben für die Schuhe: Hildegard Thiede arbeitet seit 48 Jahren im Familiengeschäft

An der Stöttinghauser Straße 2

Hildegard Thiede steht hinter ihrem Verkaufstresen. Die Wünsche ihrer Kunden kennt sie genau.

Twistringen - Hildegard Thiede steht hinter dem Tresen in ihrem Schuhgeschäft an der Stöttinghauser Straße 2. Tageslicht fällt kaum rein, Regale an allen Wänden reichen bis zur Decke und sind bis oben hin vollgestellt mit Kartons. Auf dem Boden steht ein altes Fußmessgerät. Die Tür öffnet sich, es klingelt zweimal laut. Eine Kundin kommt rein. Sie weiß eigentlich schon, was sie will. Schuhe für den Herbst. Thiede sagt, ohne zu zögern: „Such ich dir raus. Größe 40 oder?“ Sie kennt ihre Kundschaft. Kein Wunder, denn die 70-jährige Twistringerin arbeitet schon fast ihr ganzes Leben lang in dem Geschäft.