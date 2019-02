Hier kommt Kurt

Twistringen - Von Theo Wilke. Vier Buchstaben: rot, grün, blau und gelb. „Kurt“ heißt das vierfarbige neue Logo - und steht für Kultur & Unterhaltung Raum Twistringen. Das Orga-Team, bislang ausschließlich ehrenamtliche Frauen, startet nach der monatelangen Findungsphase durch. Insgesamt 17 Veranstaltungen enthält der neue Flyer im handlichen Taschenformat - vom Orchester-Konzert über Frauen-Frühstück, Fado-Gesang aus Lissabon und Ziegelei-Events bis zu Ausstellung und Kunsthandwerk im Strohmuseum.

5 000 Exemplare hat der Vorbereitungskreis vom ersten Kurt-Veranstaltungsflyer drucken lassen. Sie werden unter anderem an Vereine, Kirchengemeinden, Förderkreise der Schulen, Feuerwehren, DLRG oder auch Sporteinrichtungen im Raum Twistringen verteilt.

Am Donnerstag stellte sich der kleine Kreis der Organisatoren im Rathaus vor: Ingrid Rasche, Larissa Schaffer, Melanie Meyer, Sandra Kolatzki, Sabine Nölker, Tina Lehmkuhl und Susanne Knabe. Stolz präsentierten sie das entwickelte Logo, das Unterstützerin Marta Wiese am Computer umgesetzt und designt hat. Die Ursprungsidee stammt von Sabine Nölker. Susanne Knabe, im Rathaus für die Kultur zuständig und Anlaufstelle für Fragen und Anregungen: „Kurt und bunt. Das finde ich toll. Das ist ein besonders einprägsames Schlagwort mit Wiedererkennungswert.“

Das Kurt-Gremium selbst organisiert im ersten Halbjahr das herausragende Konzert mit der blinden Fado-Sängerin Dona Rosa am 27. März in der Martin-Luther-Kirche sowie den Abend „Lese-Glück - Neue Bücher im Frühling“ mit Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg am 28. März in der Stadtbücherei. Am 7. April wird im Strohmuseum die Ausstellung „Pferde, Pferde, Pferde“ einer polnischen Künstlerin eröffnet.

Für das zweite Halbjahr 2019 seien drei große Events geplant, so Sabine Nölker. Gemeinsam mit Larissa Schaffer und Melanie Meyer bereitet Nölker das erste Twistringer Kinderfest für den 18. August vor. Ein plattdeutsches Angebot mit Anni Heger wird für den 25. November geplant.

Ein Abend mit „Lady Sunshine und den Candy Kisses“ steht am 16. November im Kurt-Kalender. Die Band bezeichnet sich als „Deutschlands authentischste 50er-Jahre-Band“. Die Musiker aus Celle und Hannover bieten seit 2003 Rock’n’Roll.

Der neue Kulturkreis stellt nicht nur eigene Veranstaltungen auf die Beine. Deshalb, kündigt Susanne Knabe an, seien für Donnerstag, 28. Februar, ab 19 Uhr im Rathaus alle interessierten Kulturschaffenden zum Ideen- und Gedankenaustausch willkommen.

„Wir möchten alle an einen Tisch holen und auch Netzwerkarbeit betreiben. Dazu benötigen wir eure Unterstützung. Gemeinsam wollen wir Veranstaltungen zusammentragen und diese gegebenenfalls in einem Flyer integrieren“, schreibt Knabe in der Einladung. Auch Doppeltermine sollen vermieden werden. Außerdem erhofft sich der Kulturkreis Anregungen und weitere Vorschläge für das Kinderfest im August.

Mehr Infos

Wer Wünsche hat, ob jung oder älter, darf sie gerne mailen. Anmeldungen für den runden Tisch mittwochs (9 bis 11 Uhr) und donnerstags (15 bis 17 Uhr) unter 04243 / 413 105 oder Mail: kurt@twistringen.de