Hier geht's um die Wurst: Eingefleischter Betrieb entwickelt vegane Bratwurst

An der Füllmaschine: Fleischermeister Raphael Buschmann. © KATHARINA KÖNEMANN

Mehr als 100 Jahre lang hat die Wurstfabrikation Walter Buschmann nur Produkte aus Fleisch hergestellt. Jetzt hat das Twistringer Familienunternehmen erstmals auch eine vegane Bratwurst im Angebot. Wir haben Fleischermeister Raphael Buschmann bei der Produktion über die Schulter geschaut.

Twistringen – Raphael Buschmann steht vor einer großen Maschine aus Edelstahl und kippt eine helle Masse oben hinein. „So, dann wollen wir mal“, sagt er und drückt ein paar Knöpfe. Mit einem monotonen Rattern erfüllt die Maschine ihren Zweck: Sie formt Bratwürstchen aus der besagten Masse. Das Gemisch ähnelt zwar fein gehacktem Brät, besteht allerdings nicht aus Fleisch, sondern aus Erbsenprotein.

Die vegane Masse kommt in den Trichter der Füllmaschine. © Privat

Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich dazu, auf Tierprodukte zu verzichten und sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Die Zahl der Veganer lag 2022 Hochrechnungen zufolge bei 1,58 Millionen.

„Wir beliefern auch viele Schausteller“, erzählt Raphael Buschmann, während er mit routinierten Handgriffen die gefüllten Würstchen auf einen Metalltisch schiebt. „Auch da ist die Nachfrage gestiegen, gerade was den Freimarkt betrifft. Da sind sie sehr darauf bedacht, dass jeder Schausteller auch eine fleischlose Alternative anbieten sollte.“

Die Wände um ihn herum sind weiß gefliest. Ein pragmatisch eingerichteter Raum – in dem es mehrere Maschinen seit Kurzem doppelt gibt. Buschmann deutet auf eine zweite Füllmaschine, für Fleischprodukte. „Im Prinzip sind die Maschinen baugleich. Wir haben aber gesagt: Wir können auf einer Maschine, mit der wir vier oder fünf Tage in der Woche Fleischprodukte machen, keine veganen Produkte produzieren.“

Raphael Buschmann ist ein junger Mann, der gerne Rock hört, Tattoos hat und 2017 beim Bundesleistungswettbewerb in Bremen zum besten Jungfleischer gekürt wurde. Er ist die vierte Generation im Betrieb Buschmann.

Sein Uropa Theodor Buschmann gründete im Jahre 1918 einen Schlachtbetrieb. Trotz schwerer Kriegsverletzungen schaffte er es, den jungen Betrieb aufzubauen. Sein Nachfolger Walter und dessen Frau Elisabeth übernahmen die Firma schließlich und erweiterten sie um eine Wurstproduktion. Ab 1985 bauten Andree und Angelika Buschmann das Unternehmen weiter aus.

„Wir haben seit mehr als 100 Jahren nur Fleisch gemacht. Jetzt auch mit Erbsenprotein anzufangen, war schon eine Herausforderung“, gibt Raphael Buschmann zu. „Entstanden ist die Idee eigentlich dadurch, dass die Freundin von meinem Bruder schon seit Jahren vegetarisch lebt und meinte: Ihr wisst so viel von Gewürzen... Könnt ihr nicht mal?“

Die ersten Versuche erfolgten im Spätsommer vergangenen Jahres. „Den Biss hatten wir schnell getroffen, das hat gut hingehauen“, blickt Raphael Buschmann zurück. „Die Schwierigkeit war, Geschmack an etwas ranzukriegen, das sonst keinen großen Eigengeschmack hat.“

Dass Fleischer vegane Produkte herstellen, findet er gar nicht so abwegig: „Fleischer ist ja mehr als nur der Umgang mit den Tieren, es ist auch das Wissen über Naturgewürze.“ Er betont, dass die vegane Bratwurst wie die anderen Produkte aus dem Hause Buschmann frei von Zusatzstoffen wie Geschmacksverstärkern sei.

Als Hülle für die Bratwurst dient für gewöhnlich ein Tierdarm. Und bei der veganen Wurst? „Da benutzen wir Zellophan“, erklärt Buschmann. „Ein nachwachsender Rohstoff, der auch recyclefähig ist, das war uns wichtig.“ Auch da galt es auf dem Weg zur veganen Wurst verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Raphael Buschmann schmunzelt. „Die Erstversuche sind ziemlich in die Hose gegangen, das muss man schon sagen.“

Fertig für die Brühkammer. Bei 80 Grad werden sie gebrüht. © Privat

Der Zellophandarm wird nicht mitgegessen, sondern entfernt, bevor das Würstchen in die Pfanne oder auf den Grill kommt. Buschmann empfiehlt, Pfanne oder Grillrost zuvor einzufetten.

Zurück zur Produktion: Binnen weniger Minuten hat die Füllmaschine fast 250 vegane Würstchen befüllt – die Menge reicht vermutlich für eine Woche. Zum Vergleich: Die Buschmanns produzieren am Tag 300 bis 400 Kilo fleischhaltige Würstchen. Zum Team gehören neben Raphael, Andree und Angelika Buschmann noch acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Vegane Bratwurst ist eines von rund 120 Produkten in der Wurstfabrikation Buschmann

Die vegane Bratwurst ist eines von insgesamt rund 120 verschiedenen Produkten, die der Betrieb Buschmann herstellt. Raphael Buschmann hängt die veganen Newcomer in einem weiteren Arbeitsschritt an ein großes Metallgestell auf Rollen. „Gleich kommen sie in die Brühkammer, da werden sie dann bei 80 Grad gebrüht.“

Und, schmeckt das fertige Produkt wie normale Wurst? „Wir haben von Anfang an gesagt: Wir können nicht Erbsen nach Fleisch schmecken lassen“, sagt der Fleischermeister. Die bisherigen Testesser seien aber überzeugt. Und die Freundin des Bruders? „Die hat gesagt, sie hat noch nie eine bessere vegane Bratwurst gegessen!“

Künftig will die Wurstfabrikation weitere vegane Produkte anbieten, zum Beispiel Burger-Pattys ohne Fleisch.