Heute wieder Singen mit dem Kantor

+ Voller Körpereinsatz: Beim Singen im Pfarrzentrum amüsieren sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Foto: Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Ole und Pia singen von morgens bis abends Lieder. Schuld daran ist der neue Singkreis, den Kantor Johannes Schäfer gemeinsam mit der ausgebildeten Opernsängerin Kristi Heinz an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat im Pfarrzentrum anbietet. Eingeladen sind alle Menschen, die Freude am Singen haben. Kinder ab zwei Jahren mit ihren Eltern und Großeltern, aber auch Erwachsene ohne Kinder. „Einfach alle, die Lust haben, 45 Minuten lang zu singen, zu tanzen und Spaß zu haben“, so Heinz. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei – und macht Lust auf mehr, wie Marianne Stubbe versichert, die kürzlich dabei war. „Ich wollte mal gucken, ob das etwas für meine Enkeltochter ist“, erklärt sie. Und ist begeistert von der Art des Singens, vom Temperament der Sängerin Kristi.