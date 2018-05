Heute geht’s zu Freunden

Twistringen - Von Julia Kreykenbohm. Sie wissen schon viel über die Eigenarten ihrer französischen Freunde, über die sie stets liebevoll, niemals spöttisch sprechen. Zum Beispiel, dass ein Zu-früh-Kommen als unhöflich gilt und eine Verspätung normal ist. Sie kennen die Sitten bei Tisch und wann es Zeit ist zu gehen. Aber ein paar Rätsel haben die Twistringer auch nach all den Jahren nicht lösen können. Zum Beispiel, wie oft man sich denn nun zur Begrüßung auf die Wange küsst – was bei ihren Gastgebern für Belustigung sorgt.

„Die haben schon den Schalk im Nacken und sind immer für einen Spaß zu haben“, sagt Matthias Harms von der Ortsfeuerwehr Twistringen und lacht. Er muss es wissen, denn er ist schon fünfmal in Twistringes Partnerstadt Bonnétable gereist. Je länger er, Nicola Diedrich, Lehrerin am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium und Heike Harms vom Partnerschaftskomitee sich unterhalten, desto mehr Anekdoten kommen aus ihnen hervorgesprudelt. Die Vorfreude auf die Reise ist spürbar.

Heute macht sich der erste Bus mit 54 Personen an Bord auf den Weg Richtung Frankreich. Der zweite, in dem 40 Personen sitzen, startet morgen. „Für unsere Gastgeber ist es sportlich, so viele Leute in den Familien unterzubringen, immerhin hat Bonnétable nur 4 000 Einwohner“, meint Heike Harms.

Sie, Matthias Harms und Nicola Diedrich sind nicht nur gespannt auf die Besichtigungen in der Umgebung von Bonnétable, das Konzert auf dem Marktplatz, bei dem die Schulband des Twistringer Gymnasiums spielen wird, und die große Feier zu Ehren der seit 40 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft im Salle de Mélusine. Sie freuen sich vor allem auf ihre französischen Freunde, von denen sie manche schon seit vielen Jahren kennen. 2017 waren die Franzosen zur Feier in Twistringen (wir berichteten), jetzt ist es Zeit für den Gegenbesuch.

„Als man die Familien das erste Mal traf, waren die Kinder noch klein. Und wenn man jetzt hinreist, trifft man junge Erwachsene. Man kommt sich überhaupt nicht mehr fremd vor“, erzählt Harms. Er ist immer bei einem Feuerwehrmann untergebracht, und natürlich werde auch viel über Brandbekämpfung geredet. „Die Franzosen machen vieles ähnlich wie wir, nur ihre Taktik ist etwas anders. Außerdem sind sie militärischer und hierarchischer strukturiert“, berichtet Harms und schmunzelt. Nicola Diedrich nickt. Auch der Unterricht sei in Frankreich straffer.

Doch dafür seien die Franzosen unglaublich herzlich und gastfreundlich. „Da können sich die Deutschen getrost mal ein Beispiel nehmen“, findet Heike Harms. Zudem seien sie sehr interessiert an dem, was in Twistringen so passiert. Der Präsident der Städtepartnerschaft lese sogar Zeitungsberichte über die Stadt und sei unter anderem über die Erkrankung des Bürgermeisters Martin Schlake informiert.

Neben den „alten Hasen“ wird Frank Hömer, CDU-Stadtverbandsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister, zum ersten Mal die Reise nach Bonnétable antreten. Er hat 2016 französische Gäste bei sich aufgenommen und freut sich nun mit seiner Familie auf den Gegenbesuch. „Ich spreche zwar kein Französisch, aber ich bin sicher, es wird trotzdem gut.“

Für ihn ist der beständige Austausch vor allem vor dem Hintergrund des europäischen Gedankens wichtig. „Wenn man ein vereintes Europa will, braucht man so etwas. Ganz besonders für unsere Kinder, damit sie früh Kontakte knüpfen, Erfahrungen sammeln und Vorurteile gar nicht erst entstehen.“

Matthias Harms stimmt zu: „Wir haben so vieles gemeinsam, dieselben Sorgen und Gedanken, deswegen versteht man sich auch. Das Europa der Politik nervt ja teilweise – aber das Europa der Menschen ist wichtig.“

Haben die Organisatoren einen Wunsch für die nächsten 40 Jahre? „Dass wir junge Menschen für den Austausch begeistern können“, sagt Heike Harms spontan. Sie ist stolz, dass an diesem 30 Jugendliche teilnehmen.