Hermann Brackland - einer der Väter des Twistringer Zelts auf dem Stoppelmarkt

Von: Katharina Schmidt

So was hat nicht jeder im Garten: Hermann Brackland vor einem Abbild der Stoppelmarkt-Traditionsfiguren Jan und Libett. © Katharina Schmidt

Hermann Brackland ist der einzige noch lebende von drei Twistringer Wirten, die 1987 gemeinsam die Ära des Twistringer Zeltes auf dem Stoppelmarkt einläuteten.

Twistringen – Erinnerungen, wohin man schaut. Dicht an dicht hängen Bilder und alte Zeitungsartikel an den Wänden des Blockhauses. Sogar in den Tisch, den Mittelpunkt der für gesellige Runden hergerichteten Gartenhütte, sind Fotografien eingelassen. „Das ist mein Leben“, sagt Hermann Brackland (81) und schaut sich zwischen all den Andenken um. Ein wesentlicher Teil dieses Lebens ist der Stoppelmarkt in Vechta, der heute wieder beginnt.

31 Jahre lang war Hermann Brackland auf dem größten Volksfest der Region als Wirt anzutreffen. 1987 – damals betrieb er noch die Gaststätte Zur Penne – etablierte er dort das Twistringer Zelt zusammen mit Albert Gehrken (Gasthaus Zur Börse) und Rolf Straßburg (Domschänke). Gemeinsam hatten sie 1983 zusammen mit anderen Wirten schon das Twistringer Schützenfest gewuppt. Also: Wieso nicht auch ein gemeinsames Zelt auf den Stoppelmarkt?

Insbesondere Straßburg, der aus Goldenstedt kam, brannte für diese Idee. Mit seiner Begeisterung steckte er seine beiden Kompagnons an. Sie bewarben sich – und nach vier Jahren klappte es schließlich mit dem Zuschlag. Das hing laut Brackland auch damit zusammen, dass Twistringen katholisch war, ein Krankenhaus hatte und viele Twistringer Kinder das Gymnasium in Vechta besuchten.

Nicht nur die Gartenhütte im Haus Brackland steckt voller Erinnerungen an die Jahre, die auf dem Volksfest folgen sollten. Besonders auffällig: An Wand des Wohnhauses hängen eine alte Leuchtreklame mit der Aufschrift „Twistringer Zelt“ sowie ein Bild der Stoppelmarkt-Traditionsfiguren Jan und Libett.

Keine Frage, das Volksfest war für Hermann Brackland mehr als nur ein Job. Er hat erlebt, wie in dem 10 mal 25 Meter großen Zelt Liebesgeschichten ihren Anfang nahmen und sich alte Schulfreunde wieder gesehen haben. Wie Fass um Fass angestochen und Jahr für Jahr gefeiert wurde.

Während die Wirte auf den Stoppelmarkt für das Wohl der Gäste sorgten, hielten ihre Frauen in den heimischen Gastronomiebetrieben die Stellung. „Sie haben uns den Rücken freigehalten, damit wir das machen konnten“, verdeutlicht Brackland.

1987 bekamen drei Wirte den Zuschlag für ein Twistringer Zelt auf dem Stoppelmarkt. © Privat

Seine damaligen Mitstreiter Rolf Straßburg und Albert Gehrken sind inzwischen verstorben. Zuletzt betrieb Brackland das Zelt noch mit Erika Gehrken. 2019 übernahmen dann die Wirte-Ehepaare Schade und Iqbal/Heuschneider das Steuer. Heute heißt das Zelt, angelehnt an die ehemalige Twistringer Disco Sir George, „Sir George Partyzelt“ – für viele wird es aber wohl immer einfach nur „das Twistringer Zelt“ bleiben.

Hermann Brackland wird auch in diesem Jahr wieder beim Stoppelmarkt vorbeischauen. An seinen allerersten Besuch auf dem Volksfest kann er sich noch gut erinnern. Es war Anfang der 1970er-Jahre. Er war wieder nach Twistringen zurückgekommen, um den elterlichen Betrieb, die Penne, zu übernehmen. Zuvor hatte er zwölf Jahre lang in der Ferne gearbeitet, unter anderem in einem Alpenhof im Kleinwalsertal, am Tegernsee und zuletzt in Heiligenrode.

Was ist denn hier los? Gehen die gar nicht nach Hause?

„Was ist denn hier los? Gehen die gar nicht nach Hause?“ habe er sich bei seinem ersten Stoppelmarkt-Besuch gedacht, erzählt Brackland schmunzelnd. „Ich kannte ja nur den Bremer Freimarkt von meiner Zeit in Heiligenrode.“ Dort hätten die Zelte um 12 Uhr zugemacht, und die Menschen seien weiter in die Stadthalle oder in die Innenstadt gezogen. Nun, beim Stoppelmarkt läuft das anders. „Das war für mich damals schon verrückt“, blickt er zurück. Sowieso: An das Leben und Feiern in Twistringen musste er sich nach all den Jahren der Abwesenheit erst einmal gewöhnen.

Inzwischen ist „Pennen-Hermann“ ein fester Begriff in Twistringen. 2004 hat er das Gasthaus aus Altersgründen an seinen Neffen abgegeben. Das Wort „Penne“ hat im Übrigen mit den Menschen zu tun, die nach ihrer Lehrzeit auf Wanderschaft waren. „Die Wanderburschen haben da unterwegs gepennt“, erläutert Hermann Brackland.

Sein Name steht auch seit vielen Jahren in Verbindung mit dem Dehoga-Kreisverband Grafschaft Hoya (Deutsche Hotel- und Gaststättenverband). Brackland war unter anderem 24 Jahre lang zweiter Vorsitzender. Außerdem saß er von 1984 bis 2008 dem Wirte-Verein Twistringen vor, aus dem die Wirtegemeinschaft hervorging.

Frühlingsfest, Stadtfest, Gewerbeschau, Ausflüge... – Brackland kann viel darüber erzählen, was Twistringer Wirte alles zusammen bewerkstelligt und unternommen haben. Zu viel, als dass es in einem Artikel Platz finden würde. Während er in seiner Blockhütte in Erinnerungen schwelgt, hebt er das gute Miteinander hervor. Gastronomen, die zusammenhalten, anstatt sich nur als Konkurrenz zu sehen und sich zu bekämpfen? „Das gab es anderswo nicht.“

In der Gartenhütte von Hermann Brackland hängen viele Erinnerungen an damalige Zeiten. © Katharina Schmidt

Stoppelmarkt Der Stoppelmarkt wird heute um 18.30 Uhr eröffnet. Am Freitag und am Samstag beginnt der Markt um 13 Uhr. Am Sonntag startet das Programm um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Am Montag geht es gegen 7 Uhr mit dem Viehmarkt los. Der letzte Markttag, Dienstag, beginnt um 13 Uhr, den Abschluss bildet ein Feuerwerk um 22 Uhr. Weitere Infos: www.stoppelmarkt.de