Neues Konzept für die Jugendarbeit in Twistringen in Planung

Von: Katharina Schmidt

Das Jugendhaus in Twistringen: Momentan ist es aufgrund personeller Engpässe vorübergehend geschlossen. © Schmidt

Die Stadt Twistringen möchte ein neues Konzept für die Jugendarbeit erstellen lassen – zusammen mit Vereinen, anderen Akteuren in der Jugendarbeit und natürlich den Jugendlichen selbst.

Twistringen – Die Stadt Twistringen will die Jugend verstärkt in den Fokus nehmen: Was sind die Bedürfnisse der jungen Menschen? Und was kann man tun, um ihnen gerecht zu werden? Für die Erarbeitung eines neuen Konzeptes für die Jugendarbeit sind im städtischen Haushalt 20 000 Euro eingeplant. Eine der größten Herausforderungen wird sein, die Jugend mit ins Boot zu holen.

„Wir müssen es irgendwie schaffen, die Jugendlichen zu aktivieren, sodass sie sich mit Spaß und Freude an dem Prozess beteiligen“, verdeutlichte Anke Raven, Leiterin des Fachbereichs Familie und Soziales im Rathaus, am Mittwochabend im Ausschuss für Soziales, Schulen, Jugend, Integration und Sport. Dieser tagte im Hildegard-vom-Bingen-Gymnasium.

Das neue Jugendkonzept soll mithilfe eines externen Unternehmens entstehen. Die Stadt Twistringen hat da insbesondere das Stellwerk Zukunft aus Vechta im Blick. Die gemeinnützige GmbH wurde 2007 gegründet, „um ohne spezielle Weltanschauung mit einer Haltung von Respekt, Neugier und Wertschätzung Menschen zu stärken und zu vernetzen“ – so ist es auf der Internetseite der Firma zu lesen.

Denkbar wäre, dass die Mitarbeiter in Twistringen Plätze aufsuchen, an denen sich Jugendliche aufhalten, das Gespräch suchen und so ein Gespür dafür bekommen, was sich die Jugendlichen wünschen. Auf Grundlage dessen könnte die Firma zusammen mit der Stadt, Vereinen und anderen Akteuren in der Jugendarbeit sowie den Jugendlichen selbst konkrete, umsetzbare Ideen entwickeln.

Klar, die Stadt kann nicht jeden Wunsch erfüllen. „Manche sind sicherlich so groß vom finanziellen Volumen, dass man um die Ecke denken muss“, sagte Raven. „Eine Disco hier mal eben aufzubauen, das geht nicht“, nannte sie beispielhaft. „Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein Shuttle zu einer anderen Disco einzurichten.“

Was wünschen sich die Jugendlichen wirklich?

Was sich die Jugendlichen wirklich wünschen, gilt es noch herauszufinden. Bevor die Stadt einen Kooperationsvertrag mit dem Stellwerk Zukunft schließt, will der Ausschuss die Firma erst einmal kennenlernen. Die Mitglieder des Gremiums sprachen sich dafür aus, dass das Stellwerk Zukunft sich und seine Arbeit in der nächsten Ausschusssitzung vorstellen soll. Dazu sollen auch die Jugendlichen eingeladen werden, damit diese von Anfang an mitmischen können. Der Stadtschülerrat will sich darum kümmern, dass die Jugendlichen von dem Termin erfahren. Außerdem sollen im Vorfeld Flyer verteilt werden. Das Datum der Sitzung steht noch nicht fest.

Bedenken, einige tausend Euro alleine für die Erstellung eines Konzeptes – die Umsetzung wird noch einmal extra kosten – einer externen Firma „hinterherzuwerfen“, äußerte Fritz Wüppenhorst (FDP). „Kann man das nicht selber leisten?“, fragte er. Immerhin habe die Stadt das Jugendhaus, ebenso wie ausgebildete Personen, die aufnehmen könnten, was in Twistringen fehlt.

Laut Anke Raven ist es „personell nicht leistbar, dass wir das selber machen.“ Naomi Mbiyeya vom Stadtschülerrat entgegnete ebenfalls, dass die Mitarbeiterinnen des Jugendhauses sehr ausgelastet seien. „Außerdem ist es immer etwas anderes, wenn Menschen von außerhalb draufgucken.“ Maria Stenner-Dieckmann, die im Ausschuss die Twistringer Flüchtlingsinitiative vertritt, schloss sich an: „Viele Firmen holen sich Beraterfirmen ins Haus und merken, dass es gut ist, wenn man mal den Blick von außen hat.“ .