Heiligenloher stolz auf ihren Erfolg

Anerkennungspreis „Unser Dorf hat Zukunft“

+ © Ministerium Anerkennungsurkunde, Geldpreis und Gedenkplakette an die Delegation aus Heiligenloh (v.l.): Ralf Gebken, Ministerin Barbara Otte-Kinast, Jürgen Heitböhn und Anke Borchers. © Ministerium

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Für ein Ticket zum Bundeswettbewerb hat es nicht gereicht, aber die Heiligenloher sind trotzdem ganz stolz: Als einzige Ortschaft aus dem Landkreis Diepholz nahmen sie 2018 am 26. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Am Montag freute sich die Delegation aus der Twistringer Ortschaft über einen Anerkennungspreis bei der Siegerehrung in Hagen (Neustadt am Rübenberge).