Heiligenloher Seekiste: Das Geheimnis ist gelüftet

Von: Sigi Schritt

© Sigi Schritt/privat

Sie diente sowohl als Sitzgelegenheit als auch als Behältnis für persönliche Dinge: die Matrosenkiste. Früher nannte man sie auch Seekiste. Jeder Seemann besaß eine solche Truhe. Darin verstaute er seine Habseligkeiten.

Heiligenloh – Heiner Gerdes aus Heiligenloh bewahrte jahrelang eine solche Holzkiste auf. Darauf waren Buchstaben zu sehen. Die Kiste war viele Jahrzehnte im Familienbesitz und gab Rätsel auf. Was zum Beispiel hatten die Buchstaben darauf zu bedeuten?

Jetzt hat ein Experte das Rätsel um die Twistringer Kiste gelöst: Peter Barrot. Denn er kennt sich aus. Seit vielen Jahren sammelt er solche Truhen und restauriert sie. Exponate aus seiner Sammlung sind noch bis zum 3. September im Heimatmuseum Schloss Schönebeck in Vegesack (Bremen-Nord) zu sehen. Der Titel der Ausstellung lautet „Seekisten – Begleiter eines Seemanns auf großer Fahrt“. Vor etwa hundert Jahren, so schreibt das Museum auf seiner Homepage, endete die praktische Nutzung der Seekisten, als die größeren Dampfschiffe mehr Platz für die Besatzung boten als eine Doppelkoje und den Platz für eine Kiste.

© -

Der Heiligenloher hatte von der Ausstellung gehört. Er rief Peter Barrot an, bot ihm seine Kiste an und verschickte sie umgehend per Post. „Ich wollte nur die Frachtkosten haben. Die hat er mir großzügig erstattet“, sagt Heiner Gerdes.

Was sagt nun der Experte über die Truhe? „Sie ist eine Rarität aus der Kaiserzeit“, ist sich der Experte sicher. Die Buchstaben darauf bedeuten Maschinenmaat. Der Eigentümer sei ein leitender Unteroffizier der Kaiserlichen Marine gewesen. Es handelt sich nicht um eine Kiste aus heimischem Holz, sondern das Holz stammt aus China. Genauer gesagt handelt es sich um Kampferlorbeer. Die Kiste sei über den deutschen Marinestützpunkt Tsingtao nach Wilhelmshaven gekommen. Der Zustand des Behälters ist allerdings nicht besonders gut. „Die Seekiste wurde mutwillig beschädigt“.

Heiner Gerdes kann mehr erzählen. „Die Kiste stand immer im Schlafzimmer meiner Großeltern.“ Sie sei Gegenstand einer Auseinandersetzung zwischen seiner Großmutter und seinem Großvater gewesen.

„Oma hat die Axt genommen und auf die Kiste eingeschlagen“

„Oma hat die Axt genommen und auf die Kiste eingeschlagen.“ Was drin war, weiß er nicht. Heiner Gerdes vermutet, dass sie sogar ganz leer war. „Aber es ging bei dem Streit sicher ums Prinzip.“ Im Haus seiner Großeltern sei nie etwas unter Verschluss gewesen.

Sein Großvater hatte die Truhe einst von seinem verstorbenen Bruder Ernst geerbt. Und die Großmutter wollte offenbar keine verschlossenen Gegenstände in ihrem Haus haben. Das sollte auch für den Nachlass von Ernst gelten.

Die Eltern seines Großvaters stammten aus Wilhelmshaven. Auf dem dortigen Friedhof würde auch die letzte Ruhestätte des ehemaligen Angehörigen der Kaiserlichen Marine liegen. Von seinem Großonkel sei in der Familie nie die Rede gewesen, sagt Heiner Gerdes.

Die Kiste ist beim Sammler besser aufgehoben

Über seine Großeltern sagt der Heiligenloher: „Mein Großvater wurde 1884 geboren und hieß Karl. Er schrieb sich aber auch mit C. Oma hieß Rieke. Ihr Name kam von Diederike. Sie wurde 1887 geboren.“

Als gelernter Schiffszimmermann habe sein Großvater die Kiste repariert. Wo die Axt einen Riss verursacht hatte, verstärkte er den Deckel mit einem Holzstück. Seine Großmutter hatte eine Verwendung für die offene Kiste: Sie verstaute darin ihren Vorwerk-Kobold. Warum hat Heiner Gerdes die Kiste verschenkt? Er glaubt, dass sie bei einem Sammler wie Peter Barrot besser aufgehoben ist als in seinem Keller. Und was hat Peter Barrot vor? Er hat sie restauriert und will sie dem Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven überlassen.